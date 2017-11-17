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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Около 450 млн рублей направлено на модернизацию железнодорожного пути на Сахалине
В мае – июне были завершены работы по укладке рельсошпальной решетки на перегоне Туманово – Вахрушев. С июня по сентябрь выполнен очередной этап работ по берегоукреплению на участках пути 103 км перегона Пионеры – Чехов и 272-273 км перегона Макаров – Туманово.
Основной акцент сделан на подготовке к завершающим этапам перехода узкоколейной островной магистрали на общесетевые стандарты ширины колеи. На станции Холмск-сортировочный ведется обустройство базы развития под накопление рельсошпальной решетки. На звеносборочной базе станции Поронайск продолжалась сборка рельсошпальной решетки, которая по мере необходимости доставлялась к «перешиваемым» участкам. На путях станций Тымовск, Томари, Чехов и Сокол смонтировано 10 стрелочных переводов.
Напомним, полностью завершить реализацию проекта планируется в 2020 году. Подготовка к завершающему этапу «перешивки» идет в соответствии с планом, однако требуется тщательная проработка структуры и номенклатуры необходимого груза и четкий график его доставки на Сахалин с учетом пропускной способности всех участков инфраструктуры железнодорожного и морского транспорта.
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