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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Среда| 03 Января, 01:19 |
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На лучшем горнолыжном курорте Дальнего Востока десятки Дедов Морозов открыли декаду спорта
На торжественной церемонии открытия участников приветствовал министр спорта и молодежной политики области Сергей Буренков. Он поздравил всех с Новым Годом, пожелав счастья, любви, удачи и самое главное - здоровья.
- В течение праздничной недели все желающие смогут поучаствовать в различных спортивных мероприятиях, - отметил министр. - Занимайтесь спортом, укрепляйте здоровье и будьте всегда в хорошей физической форме! С праздником!
Центром декады спорта на Сахалине станет спортивно-туристический комплекс «Горный воздух». Расположенный в непосредственной близости от Южно-Сахалинска, он, по мнению экспертов, является лучшим горнолыжным курортом Дальнего Востока и Сибири. Здесь проводятся соревнования федерального и международного уровня. Общая длина трасс - 25 километров, самая протяженная - 4,4 километра. Сегодня «Горный воздух» привлекает не только сахалинцев и курильчан, но и многочисленных гостей – поклонников горных лыж и сноуборда – из других регионов страны и из-за рубежа, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Сахалинской области.
- Мы приехали сюда специально на новогодние каникулы из Владивостока, чтобы целую неделю провести на «Горном воздухе». Катаемся здесь уже второй год, участвуем в конкурсах, нам очень нравится, - рассказали жительницы Приморья Арина и ее мама Майя Левадные.
- Впервые о «Горном воздухе» нам рассказали друзья, которые часто приезжают в ваш регион, чтобы покататься на лыжах и сноуборде, - вспоминает Майя. – Таких ярких снежных шоу, как спуск Дедов Морозов и Снегурочек у нас во Владивостоке не проводят. Прочитав в интернете о предстоящем событии на Сахалине, мы, не задумываясь, решили поучаствовать. Купили билеты на 7:00 утра и сразу с самолёта отправились сюда.
По итогу состязаний самым быстрым Дедом Морозом стал Георгий Гвоздулин из Кемеровской области. На Сахалин молодой человек приехал недавно и горячо полюбил остров.
- Это отличное место. Больше всего радует, что я живу в 10 минутах ходьбы от «Горного воздуха». Для сноубордиста – это просто рай! – поделился победитель. - Сноуборд для меня – это вторая жизнь. Впервые стал заниматься им в январе прошлого года. Новое спортивное увлечение так «ударило меня доской», что я до сих пор не могу с ним расстаться.
Из снегурочек быстрее всех с горы спустилась Оксана Фёдорова. Она активная участница всех мероприятий на «Горном воздухе».
- Наступил 2018 год, и я с хорошим настроением снова участвую и получаю удовольствие от занятия спортом и общения со своими друзьями и знакомыми, - сказала Оксана.
В рамках Декады спорта островитян ждет серия массовых спортивных мероприятий, рассчитанных на детей и взрослых, подготовленных спортсменов и любителей. В частности, 6 января «Горном воздухе» состоятся соревнования «День перед Рождеством: кто круче горнолыжник или сноубордист». Начало в 12-00.
А в день Рождества в 12-00 на территории спортивно-туристического комплекса стартует «Детский снежный карнавал».
Не останутся в стороне от праздничных мероприятий и любители беговых лыж. 7 января в 11-00 в селе Троицкое (Анивский район) все желающие смогут принять участие в «Рождественской лыжне».
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