|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Пятница| 03 Февраля, 16:46 |
|
|
|
Тема номера
Актуально
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
Территория Углегорского городского округа Сахалина войдет в состав Свободного порта Владивосток
Во Владивостоке заместитель Председателя Правительства РФ – полномочный представитель Президента РФ в ДФО провел заседание Наблюдательного совета свободного порта. Участие в нем принял губернатор Сахалинской области Олег Кожемяко.
Напомним, режим свободного порта сейчас действует в 4 дальневосточных регионах и распространен в том числе на Корсаковский городской округ Сахалинской области. Общее количество его резидентов - бизнес-структур макрорегиона - уже превысило 160.
Например, в Корсакове при участии компаний с частным капиталом запланированы проекты строительства в порту причальной стенки и нового морского вокзала, создания рыбного логистическо-перерабатывающего центра, а также - за пределами морской гавани – в селе Раздольное - по возведению молочно-товарной фермы.
- Мы стараемся сделать так, чтобы количество бюрократических процедур для потенциальных резидентов свободного порта было минимальным. Собственно, у нас только одно требование к инвестору – он не должен уменьшать налогооблагаемую базу по другим проектам. То есть, если у него до этого были проекты, он не имеет права перенести финансовый результат на территорию свободного порта, чтобы получить налоговые льготы на уже действующие проекты. Других ограничений нет, и будем работать дальше, - подчеркнул Юрий Трутнев.
На заседании он одобрил предложение Сахалина о распространении режима свободного порта на еще одно муниципальное образование – Углегорский городской округ. Сегодня на его территории реализуется крупный инвестиционный проект, связанный с увеличением добычи угля на Солнцевском разрезе, развитием портовой и горнодобывающей инфраструктуры.
Разведанные запасы «черного золота» на месторождении оцениваются в 300 миллионов тонн. Большая часть добытого топлива сегодня идет на экспорт через порт Шахтерска - потребности Сахалина в нем полностью закрыты. По итогам 2016 года Восточная горнорудная компания, которая реализует начинание, увеличила объемы отгрузки угля в морской гавани на 1 миллион тонн.
- В целом, по нашим оценкам, распространение режима свободного порта на Углегорский район позволит реализовать здесь более 10 проектов с общим объемом инвестиций около 60 миллиардов рублей. Приоритетным направлением станет развитие угольной отрасли. Будут созданы новые рабочие места как в порту, так и на угольном разрезе, - отметил по итогам состоявшегося заседания губернатор Олег Кожемяко. – Теперь предстоит оформление всех документов и принятие окончательного решения о включении данного муниципального образования в состав свободного порта уже на правительственном уровне.
По его мнению, в дальнейшем на статус свободного порта сможет претендовать и Невельский городской округ, которому необходимо подобрать потенциальных резидентов из числа бизнес-структур.
Информация для них сегодня размещена на специализированном интернет-сайте о свободном порте Владивосток в Сахалинской области. В регионе также работает «горячая линия» по информированию потенциальных и уже действующих резидентов свободного порта.
- Наша позиция - двери в свободный порт Владивосток должны быть открыты для всех потенциальных резидентов. Может быть, у кого-то в итоге не получится реализовать проект, но все-таки, думаю, в большей степени это будут те, кто уже выстрадал свои решения, кто знаком с тем или иным бизнесом. И, конечно, утвержденным проектам в дальнейшем должны быть оказаны различные меры государственной поддержки, - резюмировал Олег Кожемяко.
Журнал "Дальневосточный капитал".
- Территория Углегорского городского округа Сахалина войдет в состав Свободного порта Владивосток
- Власти Сахалина предлагают снизить стоимость авиабилетов для дальневосточников
- Три проекта в сельском хозяйстве профинансирует Корпорация развития Сахалинской области
- Сахалинская область готовит план по совместному хозяйствованию на Южных Курилах
- На Южных Курилах за 200 млн рублей возведут гостиницу с японской баней онсэн
- В Южно-Сахалинске газифицируют городской транспорт
- Несахалинцы смогут летать на острова по льготным тарифам только на юбилеи и похороны близких родственников
- На Сахалине совхоз "Тепличный" почти на 40% перевыполнил план по овощам в закрытом грунте
- Дочерняя структура Корпорации развития Дальнего Востока зарегистрирована на Сахалине
- На Сахалине состоятся первые зимние игры "Дети Азии"
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.