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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Специальный фокус конференции "Нефть и газ Сахалина 2017" направлен на Год экологии
21-я международная конференция «Нефть и газ Сахалина 2017» при поддержке Правительства Сахалинской области пройдет 27 -29 сентября 2017 в Южно-Сахалинске. 2017 год признан Международным годом экологии. Основным фокусом нашей конференции в этом году будут вопросы экологической безопасности, сохранения экологического баланса и природного разнообразия и другие вопросы, связанные с безопасным и ответственным освоением нефтегазовых ресурсов.
Ключевые темы программы 2017 года:
• НОВОСТИ РАЗВИТИЯ ПРОЕКТОВ на Сахалине и Дальнем Востоке России. Последние технологические достижения и планы на будущее.
• Новая энергетическая стратегия России и ее влияние на развитие нефтегазовых проектов Сахалина и Дальнего Востока России – государственная поддержка нефтегазовой отрасли Дальнего Востока, планы крупнейших операторов, импортозамещение, газификация, развитие новых СПГ проектов.
• СПЕЦИАЛЬНЫЙ ФОКУС: 2017 ГОД – ГОД ЭКОЛОГИИ – вопросы охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности на протяжении всей программы.
• Глобализация на мировом рынке СПГ: какое влияние это окажет на Азиатско-тихоокеанский регион и Сахалинские проекты?
• СПЕЦИАЛЬНЫЙ ФОКУС: «Стимулирование экологичного поведения бизнеса»
• ВПЕРВЫЕ: Мастер-класс "Особенности работы с EPC контрактами в проектах нефтегазового сектора"
• Технологии, инновации, новости от крупнейших подрядчиков• Стратегии лидерства в развитии культуры безопасности в нефтегазовых компаниях
• Развитие инфраструктуры, судоходство и судостроение
• дискуссионные круглые столы "СПРОСИ ЭКСПЕРТА"
Конференция затронет наиболее важные для отрасли в настоящий момент вопросы, включая нестабильную цену на нефть, сокращение капвложений, санкции, вопросы привлечения финансирования, бизнес-оптимизации, технологические сложности и найденные решения и другие вопросы, стоящие на повестке дня при развитии проектов на шельфе Сахалина и Дальнем Востоке в целом.
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Онлайн бронирование, подробная программа и список докладчиков на вебсайте конференции.
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