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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Вторник| 03 Июля, 05:00 |
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В Холмске начала действовать электронная система оплаты проезда
В Холмске начала действовать система электронной оплаты проезда в общественном транспорте.
Проект реализован при поддержке администрации Холмского городского округа, ПАО Сбербанк, ЗАО «Золотая Корона» и международной платежной системы Mastercard*. Функции оператора электронной системы транспорта выполняет ООО «Городские пассажирские системы».
Терминалы для приема карт установлены на муниципальном городском транспорте маршруты автобусов 12А, 5А, 3В, 4В, 4Б, 3А, 5А. Транспортные средства с возможностью безналичной оплаты снаружи и внутри обозначены специальными наклейками.
Оплачивать проезд по бесконтактной технологии удобно, просто и безопасно. Пассажирам достаточно одного касания бесконтактной банковской или транспортной картой или другим устройством с бесконтактной технологией – смартфоном, часами, браслетом – к терминалу, который находится у водителя или кондуктора. Для оплаты проезда банковской картой не требуется ввод ПИН-кода.
«Реализация такого проекта сделала процесс оплаты проезда более удобным и быстрым – теперь достаточно приложить карту или смартфон к терминалу. Причем это удобно не только владельцам карт, но и перевозчикам. Транспортные компании имеют возможность снизить операционные расходы, повысить качество обслуживания, интегрировать при необходимости в единую систему несколько видов общественного транспорта», – подчеркнула Управляющий Южно-Сахалинским отделением ПАО "Сбербанк" Наталия Лейдман.
«Качественное обслуживание, удобство и безопасность – это основа системы «Электронный проездной», современной цифровой платформы для расчетов на общественном транспорте. Внедрение системы в г. Холмске – уверенный шаг в сторону увеличения доступности транспорта, комфорта пассажиров и развития инфраструктуры безналичных расчетов на Дальнем Востоке. Мы стремимся сделать так, чтобы такая возможность была доступна всем без исключения жителям Сахалина вне зависимости в каком населенном пункте они живут, крупном областном центре или небольшом муниципальном образовании. Технические возможности и разработки «Золотой Короны» и наших партнеров позволяют сделать доступными самые современные финансовые сервисы на всем пассажирском транспорте и на всех маршрутах», – говорит Александр Гришин, руководитель дирекции «Транспортные и социальные карты», «Золотая Корона».
«Бесконтактная технология делает общественный транспорт еще удобнее, а города – еще более комфортными. Мы рады, что безналичная оплата проезда становится доступна в Сахалинской области, и надеемся, что запущенный проект продолжит развиваться и дальше», – прокомментировал директор по развитию бесконтактных технологий и транспортных проектов Mastercard в России Антон Шигапов.
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