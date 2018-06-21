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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Понедельник| 02 Июля, 14:58 |
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На острова Итуруп и Кунашир "Аврора" начала летать ежедневно
Частоту рейсов на курильском направлении увеличила региональная компания «Аврора», которая входит в группу «Аэрофлот». По новому расписанию полеты совершаются не только в будние дни, как ранее, но и в выходные, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Сахалинской области.
На ежедневный, более удобный для жителей режим работы, перешли аэропорты Итурупа и Кунашира – «Ясный» и «Менделеево». Соответствующие поручения губернатора Олега Кожемяко, основанные на пожеланиях курильчан, выполнило областное министерство транспорта и дорожного хозяйства.
- С начала июля полеты по этим маршрутам выполняются каждый день на самолетах типа DHC-8 вместимостью до 70 пассажиров, оборудованных комфортабельными салонами и увеличенным багажным отсеком. Новое расписание отвечает потребностям курильчан, особенно в период отпусков, и способствует развитию туризма на островах, - сообщил глава регионального транспортного ведомства Сергей Садовников. - Благодаря программе субсидирования из бюджета Сахалинской области стоимость билетов для сахалинцев и курильчан останется прежней – 5 950 рублей в одном направлении.
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