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На Курилах открыта первая в России галерея современного искусства с видом на вулкан

12 скульптур из дерева, металла, камня и бетона, в которых ожили древние легенды и сказания народов, населявших Курильские острова, за три недели были созданы участниками I Международного конкурса геодизайна "Итуруп Стиль", на котором побывал журналист "Дальневосточного капитала".

Сначала была «Рыба»

Идея творческого состязания скульпторов на Итурупе, рассказывают, родилась мимоходом, у «Рыбы», собранной друзьями-художниками Сергеем Симаковым и Константином Колупаевым год назад из мореного дерева, сетей и поплавков на форумской площадке у офиса «Гидростроя». Да только не бывает здесь ничего случайного. Чтобы просто попасть на остров, надо сильно захотеть и постараться. Идея созрела, и у нее есть свой автор.

«В самом названии нашей компании «Гидрострой» заложено то, что мы – строители. Можно просто поставить забор, а можно – кованый, красивый. Мы идем по второму пути. Ведь все мы ездим за рубеж, видим, как там что-то сделано, и хотим, чтобы и у нас было не хуже, а лучше. Я больше 30 лет прожил на Итурупе, для меня это родина. Все наши территории мы украшаем и благоустраиваем, это наша самодеятельность. Вот и возникла идея пригласить профессиональных художников на Курилы», - рассказывает Юрий Светликов, идейный вдохновитель, почетный член жюри конкурса, генеральный директор АО «Гидрострой».

Организаторы даже не подозревали, что с февраля, когда были объявлены и опубликованы условия конкурса геодизайна, получившего название «Итуруп Стиль», до конца июля – его завершения - вся компания будет задействована в создании курильского «Эрмитажа» – от плотника до руководства.

Вписаться в энергетику Итурупа

За полтора месяца на конкурс поступило 62 заявки, в которых было представлено 178 эскизов от художников и дизайнеров из Москвы, Санкт-Петербурга, Минска, Гомеля, Сочи, Казани, Перми, Омска, Челябинска, Хабаровска, Владивостока и Южно-Сахалинска. Отборочная комиссия, проделав нелегкий труд, так и не смогла остановиться на пяти эскизах, как планировалось. Было принято решение увеличить число участников и пригласить 10 команд, которые «раскопали» самые потаенные легенды Курил и выдали их воплощение в проектном масштабе «один к… ». Но об истинных масштабах тогда вообще никто не догадывался… А так как в четвертку городов-участников – Москва, Владивосток, Южно-Сахалинск - вошел Минск, конкурс сразу перешел в разряд международных.

«Эскизы должны были полностью соответствовать идее геодизайна («гео» – земля). Очень важно, чтобы скульптурные композиции гармонично вросли в территорию вулканов и океана. Все отобранные сюжеты связаны со стихиями острова – камнем, огнем, водой и ветром. У нас стояла задача вписаться в энергетику этой земли, и мы это максимально сделали», - рассказывает Сергей Симаков, московский художник с дальневосточными корнями, ставший куратором конкурса «Итуруп Стиль».

Три недели 19 художников и две строительные бригады «Гидростроя» - 50 пар рук помощников - с привлечением самой мощной техники старались воплотить свои идеи к назначенному сроку. За творцами ревностно и с интересом наблюдали местные жители и гости острова, захаживал к «Сестре ветров» и «Райской рыбке» - работам творческой команды SOLARTS из Москвы - и медведь.


 

Арка «Райская рыбка» и  скульптура «Райская рыбка» уже стали любимым местом жителей и гостей Курильска.

К назначенной дате, 21 июля, работы художников «рукою великана» - гигантским краном, которым управлял Владимир Приходько под присмотром своего верного помощника пса Майкла - с помощью бригады строителей были бережно «рассеяны» по Курильску, Рейдово, Китовому и Янкито.

Небесная охранница

Представительное жюри в составе девяти человек – жителей Итурупа, сотрудников «Гидростроя» и корреспондента журнала «Дальневосточный капитал» - первым прошло по галерее под открытым небом и в продолжительной дискуссии выбрало победителей I Международного конкурса геодизайна «Итуруп Стиль».

Первое место в скульптурном «чемпионате» заняли московские художники Артур Шувалов и его помощник Владимир Пельдяков с композицией «Небесная жаба». Выбор народного жюри совпал и с оценкой сборной художников - участников конкурса. Победителям вручен еще один диплом в номинации «Мнение профессионалов».

 


 

Победители Артур Шувалов, Владимир Пельдяков и куратор конкурса Сергей Симаков первыми загадывают желания у «Небесной жабы».

«Я впервые делал проект такого масштаба – каменная жаба весом более 8 тонн и трехметровая «Эолова арфа» с металлическими струнами. Уже в работе пришлось корректировать эскиз из-за уникальности формы камня и особенности места установки. Участие в конкурсе для меня открыло новые возможности в творчестве и особенно в направлении саунд-арт (звуковое искусство)», - рассказал журналу «Дальневосточный капитал» Артур Шувалов.

В звуковой скульптурной композиции сошлись дыхание ветра и энергия воды. По древним сказаниям, Небесная жаба - одна из охранников неба, и тем, кто ее почитает, она приносит удачу. Первую удачу она принесла своим создателям, которые получили денежный приз в размере 100 тысяч рублей.

Теперь каменная защитница «поселилась» на территории предприятия «Курильский рыбак» в Рейдово, взяв его под свое покровительство, и судя по звукам арфы, на берегу бухты Оля ей нравится.

Второе место присуждено Константину Колупаеву из Южно-Сахалинска за скульптуру «Рожденная из пены». Художники из Владивостока Олег Батухтин и Виктор Серов за работу «Девочка, которая любит» получили диплом в специальной номинации «За верность художественным традициям».

«Художнику нужен свежий воздух в прямом и переносном смысле. Итуруп и организаторы конкурса такие условия нам дали по самому высшему разряду. Задача перед каждым мастером была поставлена очень ответственная - создать произведение искусства, украсить остров и повлиять на культуру людей, живущих здесь. Мудрое и, я бы сказал, государственное мышление, - поделился Олег Батухтин. - Только гармоничная среда формирует гармоничного человека, и это здесь, на Итурупе, понимают».

Юрий Светликов и Олег Батухтин на установке арт-объекта в Курильске.

Теперь у каждого из 12 арт-объектов жители и гости острова могут сделать фото на память и даже совершить особый ритуал на удачу, заложенный в «инструкцию» от создателей, с непременным видом на вулкан.

«Это здорово! Можно прийти с детьми, сфотографироваться, посидеть на лавочке «Промысловая магия», полюбоваться закатом, почувствовать мощь «Хвоста кита», вылитого из бетона москвичами, - восторженно говорят подруги Марина и Татьяна, у которых на двоих 11 лет островной жизни. - И, конечно, показать гостям и туристам, похвастаться, что у других такого нет, а у нас есть!»

 

Итоги I Международного конкурса геодизайна «Итуруп Стиль»

 


 

1 место и дипломы в номинациях  «Мнение профессионалов» и «За звучность решения» -  Артур ШУВАЛОВ, художник, член Московского Союза художников,  и Владимир ПЕЛЬДЯКОВ,  художник  (Москва) за композицию «Небесная жаба».

 


 

2 место -  Константин КОЛУПАЕВ, художник, скульптор, (Южно-Сахалинск) за композицию «Рожденная из пены»

 

 

3 место и диплом в номинации «За народность идеи» - Ольга ХАН, скульптор, график, член Московского Союза художников (Москва) за  скульптурные композиции «Промысловая магия» и «Новая жизнь».

 


 

3 место и диплом в номинации «За возвращение легенды» -  Роман САКОВИЧ,  Евгений МАГЛЫШ, студенты скульптурного отделения Белорусской государственной академии искусств (Минск) за композицию «Курила».

 


 

Диплом в номинации «За оригинальность замысла» - Кирилл КРОХОЛЁВ, скульптор, выпускник Белорусской государственной академии искусств,  и Ксения КРОХОЛЕВА, художник (Минск) за композицию «Сеть».

 


 

Диплом в номинации «За верность художественным традициям» - Олег БАТУХТИН, член Союза художников России Приморского отделения, и Виктор СЕРОВ, член Союза художников России Приморского отделения (Владивосток) за композицию «Девочка, которая любит».

 


 

Специальный приз АО «Гидрострой»  и диплом в номинации «За масштабность мышления»  - Федор ВОРОБЬЕВ, скульптор, член Московского Союза художников (Москва) и Геннадий Иванов, сварщик (Иваново).

 


 

Специальный приз АО «Гидрострой»  и диплом в номинации «За особо творческий подход»  -  Лидия ЛЕБЕДЕВА  и  Игорь МАЛИНИН, скульпторы, члены Московского Союза художников ( Москва)

 

 

Диплом в номинации «За авторскую философию» - Александр ВОРОХОБ, скульптор-концептуалист, член Московского Союза художников  (Москва), за композиции «Семена» и «Лестница в море».

 


 

Диплом в номинации «За неожиданность воплощения» - творческая команда SOLARTS (Москва), Алексей и Юрий Маслов за композиции «Райская рыбка» и «Сестра ветров».

Диплом в номинации «За любовь к Итурупу» - Наталья СВЕТЛИКОВА, дизайнер, Санкт-Петербург.


 

Марина БОЖКО. Фото автора, Владимира Пельдякова.

Журнал "Дальневосточный капитал".

 

 

Теги: Итуруп  Сахалин  галерея  Курилы  Гидрострой  Итуруп Стиль 


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