|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Четверг| 03 Августа, 01:28 |
|
|
|
Тема номера
Актуально
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
На Курилах открыта первая в России галерея современного искусства с видом на вулкан
Сначала была «Рыба»
Идея творческого состязания скульпторов на Итурупе, рассказывают, родилась мимоходом, у «Рыбы», собранной друзьями-художниками Сергеем Симаковым и Константином Колупаевым год назад из мореного дерева, сетей и поплавков на форумской площадке у офиса «Гидростроя». Да только не бывает здесь ничего случайного. Чтобы просто попасть на остров, надо сильно захотеть и постараться. Идея созрела, и у нее есть свой автор.
«В самом названии нашей компании «Гидрострой» заложено то, что мы – строители. Можно просто поставить забор, а можно – кованый, красивый. Мы идем по второму пути. Ведь все мы ездим за рубеж, видим, как там что-то сделано, и хотим, чтобы и у нас было не хуже, а лучше. Я больше 30 лет прожил на Итурупе, для меня это родина. Все наши территории мы украшаем и благоустраиваем, это наша самодеятельность. Вот и возникла идея пригласить профессиональных художников на Курилы», - рассказывает Юрий Светликов, идейный вдохновитель, почетный член жюри конкурса, генеральный директор АО «Гидрострой».
Организаторы даже не подозревали, что с февраля, когда были объявлены и опубликованы условия конкурса геодизайна, получившего название «Итуруп Стиль», до конца июля – его завершения - вся компания будет задействована в создании курильского «Эрмитажа» – от плотника до руководства.
Вписаться в энергетику Итурупа
За полтора месяца на конкурс поступило 62 заявки, в которых было представлено 178 эскизов от художников и дизайнеров из Москвы, Санкт-Петербурга, Минска, Гомеля, Сочи, Казани, Перми, Омска, Челябинска, Хабаровска, Владивостока и Южно-Сахалинска. Отборочная комиссия, проделав нелегкий труд, так и не смогла остановиться на пяти эскизах, как планировалось. Было принято решение увеличить число участников и пригласить 10 команд, которые «раскопали» самые потаенные легенды Курил и выдали их воплощение в проектном масштабе «один к… ». Но об истинных масштабах тогда вообще никто не догадывался… А так как в четвертку городов-участников – Москва, Владивосток, Южно-Сахалинск - вошел Минск, конкурс сразу перешел в разряд международных.
«Эскизы должны были полностью соответствовать идее геодизайна («гео» – земля). Очень важно, чтобы скульптурные композиции гармонично вросли в территорию вулканов и океана. Все отобранные сюжеты связаны со стихиями острова – камнем, огнем, водой и ветром. У нас стояла задача вписаться в энергетику этой земли, и мы это максимально сделали», - рассказывает Сергей Симаков, московский художник с дальневосточными корнями, ставший куратором конкурса «Итуруп Стиль».
Три недели 19 художников и две строительные бригады «Гидростроя» - 50 пар рук помощников - с привлечением самой мощной техники старались воплотить свои идеи к назначенному сроку. За творцами ревностно и с интересом наблюдали местные жители и гости острова, захаживал к «Сестре ветров» и «Райской рыбке» - работам творческой команды SOLARTS из Москвы - и медведь.
Арка «Райская рыбка» и скульптура «Райская рыбка» уже стали любимым местом жителей и гостей Курильска.
К назначенной дате, 21 июля, работы художников «рукою великана» - гигантским краном, которым управлял Владимир Приходько под присмотром своего верного помощника пса Майкла - с помощью бригады строителей были бережно «рассеяны» по Курильску, Рейдово, Китовому и Янкито.
Небесная охранница
Представительное жюри в составе девяти человек – жителей Итурупа, сотрудников «Гидростроя» и корреспондента журнала «Дальневосточный капитал» - первым прошло по галерее под открытым небом и в продолжительной дискуссии выбрало победителей I Международного конкурса геодизайна «Итуруп Стиль».
Первое место в скульптурном «чемпионате» заняли московские художники Артур Шувалов и его помощник Владимир Пельдяков с композицией «Небесная жаба». Выбор народного жюри совпал и с оценкой сборной художников - участников конкурса. Победителям вручен еще один диплом в номинации «Мнение профессионалов».
Победители Артур Шувалов, Владимир Пельдяков и куратор конкурса Сергей Симаков первыми загадывают желания у «Небесной жабы».
«Я впервые делал проект такого масштаба – каменная жаба весом более 8 тонн и трехметровая «Эолова арфа» с металлическими струнами. Уже в работе пришлось корректировать эскиз из-за уникальности формы камня и особенности места установки. Участие в конкурсе для меня открыло новые возможности в творчестве и особенно в направлении саунд-арт (звуковое искусство)», - рассказал журналу «Дальневосточный капитал» Артур Шувалов.
В звуковой скульптурной композиции сошлись дыхание ветра и энергия воды. По древним сказаниям, Небесная жаба - одна из охранников неба, и тем, кто ее почитает, она приносит удачу. Первую удачу она принесла своим создателям, которые получили денежный приз в размере 100 тысяч рублей.
Теперь каменная защитница «поселилась» на территории предприятия «Курильский рыбак» в Рейдово, взяв его под свое покровительство, и судя по звукам арфы, на берегу бухты Оля ей нравится.
Второе место присуждено Константину Колупаеву из Южно-Сахалинска за скульптуру «Рожденная из пены». Художники из Владивостока Олег Батухтин и Виктор Серов за работу «Девочка, которая любит» получили диплом в специальной номинации «За верность художественным традициям».
«Художнику нужен свежий воздух в прямом и переносном смысле. Итуруп и организаторы конкурса такие условия нам дали по самому высшему разряду. Задача перед каждым мастером была поставлена очень ответственная - создать произведение искусства, украсить остров и повлиять на культуру людей, живущих здесь. Мудрое и, я бы сказал, государственное мышление, - поделился Олег Батухтин. - Только гармоничная среда формирует гармоничного человека, и это здесь, на Итурупе, понимают».
Юрий Светликов и Олег Батухтин на установке арт-объекта в Курильске.
Теперь у каждого из 12 арт-объектов жители и гости острова могут сделать фото на память и даже совершить особый ритуал на удачу, заложенный в «инструкцию» от создателей, с непременным видом на вулкан.
«Это здорово! Можно прийти с детьми, сфотографироваться, посидеть на лавочке «Промысловая магия», полюбоваться закатом, почувствовать мощь «Хвоста кита», вылитого из бетона москвичами, - восторженно говорят подруги Марина и Татьяна, у которых на двоих 11 лет островной жизни. - И, конечно, показать гостям и туристам, похвастаться, что у других такого нет, а у нас есть!»
Итоги I Международного конкурса геодизайна «Итуруп Стиль»
1 место и дипломы в номинациях «Мнение профессионалов» и «За звучность решения» - Артур ШУВАЛОВ, художник, член Московского Союза художников, и Владимир ПЕЛЬДЯКОВ, художник (Москва) за композицию «Небесная жаба».
2 место - Константин КОЛУПАЕВ, художник, скульптор, (Южно-Сахалинск) за композицию «Рожденная из пены»
3 место и диплом в номинации «За народность идеи» - Ольга ХАН, скульптор, график, член Московского Союза художников (Москва) за скульптурные композиции «Промысловая магия» и «Новая жизнь».
3 место и диплом в номинации «За возвращение легенды» - Роман САКОВИЧ, Евгений МАГЛЫШ, студенты скульптурного отделения Белорусской государственной академии искусств (Минск) за композицию «Курила».
Диплом в номинации «За оригинальность замысла» - Кирилл КРОХОЛЁВ, скульптор, выпускник Белорусской государственной академии искусств, и Ксения КРОХОЛЕВА, художник (Минск) за композицию «Сеть».
Диплом в номинации «За верность художественным традициям» - Олег БАТУХТИН, член Союза художников России Приморского отделения, и Виктор СЕРОВ, член Союза художников России Приморского отделения (Владивосток) за композицию «Девочка, которая любит».
Специальный приз АО «Гидрострой» и диплом в номинации «За масштабность мышления» - Федор ВОРОБЬЕВ, скульптор, член Московского Союза художников (Москва) и Геннадий Иванов, сварщик (Иваново).
Специальный приз АО «Гидрострой» и диплом в номинации «За особо творческий подход» - Лидия ЛЕБЕДЕВА и Игорь МАЛИНИН, скульпторы, члены Московского Союза художников ( Москва)
Диплом в номинации «За авторскую философию» - Александр ВОРОХОБ, скульптор-концептуалист, член Московского Союза художников (Москва), за композиции «Семена» и «Лестница в море».
Диплом в номинации «За неожиданность воплощения» - творческая команда SOLARTS (Москва), Алексей и Юрий Маслов за композиции «Райская рыбка» и «Сестра ветров».
Диплом в номинации «За любовь к Итурупу» - Наталья СВЕТЛИКОВА, дизайнер, Санкт-Петербург.
Марина БОЖКО. Фото автора, Владимира Пельдякова.
Журнал "Дальневосточный капитал".
- На Курилах открыта первая в России галерея современного искусства с видом на вулкан
- Власти Сахалина предлагают ввести безвизовый режим на три дня для посещения Японии россиянами
- На Сахалине на птицефабрике "Островная" готовят к открытию новый птичник
- Международный фестиваль обжига керамики объединил Сахалин и Хоккайдо
- На Сахалине одобрены планы по строительству нового морского порта
- В июле на экономической карте Дальнего Востока появилась еще одна ТОР
- Крабозаводской рыбокомбинат на Шикотане ожидают значительные перемены
- Новая ТОР "Южные Курилы" будет создана на Дальнем Востоке
- Аэропорт Южно-Сахалинска готов заплатить подрядчику за модернизацию 1,3 млрд рублей
- При поддержке АСИ на Сахалине планируют построить два технопарка
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.