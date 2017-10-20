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Четверг| 02 Ноября, 17:39 |
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На Сахалине в ТОР "Горный воздух" пройдут международные игры "Дети Азии"
Состязания пройдут в восьми видах спорта: горнолыжный спорт, сноуборд, биатлон, лыжные гонки, прыжки на лыжах с трамплина, фигурное катание, шорт-трек и хоккей.
В оставшееся время региональным властям предстоит провести большую подготовительную работу.
"В ближайшие полгода нам предстоит большая подготовительная работа. Необходимо, чтобы каждый отдавал себе отчет в значимости и масштабности предстоящего мероприятия. Необходимо реализовать все задуманное и провести Международные Игры на высоком организационном уровне. Это даст нам серьезный повод представлять Сахалинскую область как центр международного туризма", - Олег Кожемяко, губернатор Сахалинской области.
Основными спортивными объектами, которые примут международные игры, станут «Горный Воздух», ледовый дворец «Кристалл» и «Арена Сити». Новый биатлонный центр станет площадкой, на которой пройдут соревнования в дисциплинах лыжные гонки и биатлон. Гора Парковая примет сноубордистов, а трамплин К-70, который после реконструкции станет современным комплексом с развитой инфраструктурой, примет старты летающих лыжников.
Ожидается, что в играх примут участие около 2 тысячи спортсменов из стран Азиатско-Тихоокеанского региона и России.
Напомним, ТОР «Горный воздух» создана постановлением Правительства России № 200 от 17 марта 2016 года и образована на территории муниципальных образований городского округа Город Южно-Сахалинска, разместившись на площади более 20 тыс. га. Специализация территории опережающего развития – рекреационная отрасль и индустрия туризма - определена, исходя из климатических особенностей Сахалинской области и логистики. На сегодняшний день в ТОР шесть резидентов, которые планируют реализовать проекты на общую сумму инвестиций более 10,6 млрд рублей с созданием более 600 новых рабочих мест.
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