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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Суббота| 03 Ноября, 09:24 |
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"Роснефть" отказалась от иска к участникам проекта "Сахалин-1" - СМИ
«Роснефть» в рамках предварительного заседания в арбитражном суде Сахалинской области отказалась от иска к участникам шельфового СРП-проекта «Сахалин-1», сообщают российские информагентства. Суд ходатайство компании удовлетворил, и производство по делу было прекращено.
Представитель индийской ONGC, входящей в консорциум компаний, подтвердил «Интерфаксу», что стороны урегулировали спор. Сумму выплат, которая полагается «Роснефти», он не назвал.
Иск «Роснефти», предъявленный в июле, касался перетоков нефти с ее месторождения Северная оконечность Чайво на месторождение «Сахалина-1» Чайво. Российская компания требовала с консорциума 89 млрд руб. убытков. Как утверждал Reuters, в рамках мировой инвесторы «Сахалина-1» заплатят «Роснефти» всего $230 млн.
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