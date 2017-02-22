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На Сахалине применена уникальная для островного региона система интерплантинга

Вице-премьер – полпред Президента России в ДФО Юрий Трутнев во время рабочей поездки в Сахалинскую область посетил несколько действующих предприятий и строящихся объектов агропромышленного комплекса на юге региона.

Юрий Трутнев ознакомился с ходом строительства молочно-товарной фермы и агрогородка в селе Раздольное Корсаковского района, а также осмотрел недавно введенный в работу тепличный комплекс АО «Совхоз «Тепличный» в окрестностях Южно-Сахалинска. Эти проекты включены в состав территории опережающего социально-экономического развития «Южная» и получают государственную поддержку.

В совхозе «Корсаковский» возводят молочно-товарную ферму на 1000 голов дойного стада и  агрогородок на 50 домов приусадебного типа, где будут проживать работники предприятия.

«При выходе на полную мощность ферма ежегодно будет производить более 7 тысяч тонн молока, выпускать широкий перечень продукции – от цельного молока, сметаны и творога до мороженого. Уже в конце лета сюда должен поступить скот, и ферма начнет работать. В эти же сроки начнется заселение агрогородка», - рассказал Олег Кожемяко.

Неподалеку от будущего предприятия развернулось строительство агрогородка. Уже возведены 10 домов, где в скором времени предстоит провести отделочные работы. Еще 10 домов находятся в активной стадии строительства. Заселять первую очередь городка планируется уже этим летом. Параллельно на площадке приступили и к строительству второй очереди из 30 индивидуальных жилых зданий.

Еще одно новое сельхозпроизводство на юге Сахалина – тепличный комплекс в окрестностях областного центра площадью 2 гектара – уже поставляет на рынок свежую овощную продукцию. Большую теплицу ввели в конце 2016 года. Ежегодно она будет производить более 1600 тонн огурцов и зеленных культур.

«Это теплица четвертого поколения, которая позволяет получать максимальные урожаи. Для растений здесь созданы идеальные условия: автоматика регулирует микроклимат, питательные вещества дает капельный полив, установлены специальные лампы досветки. Также впервые в регионе мы применили систему интерплантинга, когда в одной теплице круглогодично совместно выращиваются молодые и взрослые растения.  Данная технология позволяет получать рекордные урожаи овощей закрытого грунта – ежегодно до 100 килограммов с одного квадратного метра площади», - отметил Павел Бутков, главный агроном хозяйства.

В этом году предприятие ликвидирует последние, оставшиеся еще с советских времен, старые и неэффективные теплицы. На их месте к осени вырастет еще один современный комплекс площадью 2 гектара. В результате АО «Совхоз «Тепличный» завершит реализацию проекта по строительству 8 гектаров новейших теплиц по голландской технологии.

 


«Если в 2015 году, когда началась реализация проекта, средняя урожайность с одного квадратного метра в хозяйстве составляла 38 килограммов с одного квадратного метра, то в 2016 – уже 61, а в 2018 году по плану этот показатель вырастет до 80.  То есть, за счет новых  технологий урожайность увеличится вдвое. Будут полностью обеспечены потребности местных жителей в овощах закрытого грунта», - рассказал губернатор Олег Кожемяко.

Вице-премьер Юрий Трутнев отметил важность обеспечения жителей региона качественной сельскохозяйственной продукцией именно местного производства. Режим ТОР позволяет местным предприятия получить новые возможности для развития и запуска новых производств.

По словам Министра Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Александра Галушки, сельскохозяйственный сектор активно развивается на Дальнем Востоке. Создание новых предприятий в сельскохозяйственном комплексе играет большую роль в программе импортозамещения. «Уже сейчас в рамках запланированных инвестиционных проектов в дальневосточных ТОР будет производиться более 1 млн тонн сельскохозяйственной продукции. Новые сельскохозяйственные проекты дадут 500 тыс. тонн продукции растениеводства, 250 тыс. тонн мясной и 60 тыс. тонн молочной продукции, 240 тыс. тонн кормов, а также позволят выпускать продукцию пищевой промышленности: мясные консервы, колбасы, соевое масло, мясо птицы, грибы, рыбную продукцию. В среднесрочной перспективе запуск новых сельскохозяйственных проектов сможет ликвидировать дефицит ключевых видов продовольствия в дальневосточных регионах и существенно снизить стоимость основных продуктов питания», – подчеркнул глава Минвостокразвития России.

Напомним, в настоящий момент три из четырнадцати территорий опережающего развития имеют сельскохозяйственную специализацию: ТОР «Михайловская» в Приморском крае, ТОР «Белогорск» в Амурской области и ТОР «Южная» в Сахалинской области. В них уже работают 11 резидентов, которые планируют вложить в создание новых сельскохозяйственных производств 54 млрд рублей. Также проекты в аграрной сфере планируются к реализации в пяти свободных портах. Сейчас подано 8 заявок с сельскохозяйственной направленностью с общим объемом инвестиций 670,1 млн рублей.

Журнал "Дальневосточный капитал".

 
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