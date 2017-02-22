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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Пятница| 03 Марта, 23:16 |
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На Сахалине границы ТОР "Горный воздух" и "Южная" могут быть расширены
Вице-премьер поддержал предложение, поручив Корпорации развития Дальнего Востока и правительству Сахалинской области в кратчайшие сроки внести необходимые поправки в нормативные акты по данным территориям.
«Сахалин – очень контрастная территория, где большие доходы от нефтегазовых проектов «Сахалин-1» и «Сахалин-2» сочетаются с удручающим состоянием города, бедностью достаточно большого количества людей, - подчеркнул Юрий Трутнев. - Необходимо наводить порядок, строить новые предприятия, чтобы Сахалин не зависел только от нефтегазовых проектов. Нам не нужна монопрофильная экономика, тем более, что она достаточно резко меняется и преподносит «сюрпризы».
Для привлечения инвесторов, в том числе малого и среднего бизнеса, в ТОР «Горный воздух» будет включен обширный земельный участок в районе горы Большевик (ГЛК «Горный воздух»). Предполагается, что в дальнейшем Корпорация развития Дальнего Востока будет выделять на данной площадке земельные участки для строительства небольших гостиниц, ресторанов, кафе.
«Активность бизнеса в регионе значительно выросла, - отметил генеральный директор КРДВ Денис Тихонов. – По резидентам также наблюдается хорошая динамика реализации проектов, в том числе по инфраструктуре».
На сегодня резидентами ТОР «Горный воздух» являются 3 компании с заявленным объемом инвестиций более 8 млрд рублей и перспективой создания 350 рабочих мест. Среди реализуемых проектов строительство гостиницы, жилого комплекса коттеджного типа, физкультурно-оздоровительного комплекса, а также строительство здания нового аэровокзала в аэропорту Южно-Сахалинска.
Туризм является одной из основных и динамично развивающихся отраслей экономики региона. Так, в 2016 году число туристов, посетивших Сахалин и Курильские острова, выросло на 60% по сравнению с 2015 годом. Большая часть туристов, в основном из Хабаровска, Владивостока, Москвы, Санкт-Петербурга и Благовещенска, приезжает на ГЛК «Горный воздух». Согласно комплексному плану развития, к 2020 году горнолыжный курорт увеличит длину трасс с 23 до 85 км, а количество отдыхающих на его склонах возрастет до 300 тысяч посещений в год.
Вторая ТОР региона – «Южная» - имеет сельскохозяйственную направленность и нацелена на продуктовую обеспеченность жителей островов.
«Ежегодно на территорию области ввозится продуктов питания на 17 млрд рублей. Это очень большие деньги, - отметил губернатор Сахалинской области Олег Кожемяко. – Реализовав намеченные проекты в ТОР «Южная», мы сможем обеспечить жителей региона качественными и недорогими продуктами питания и максимально снизить объем ввозимого».
Сегодня резидентами ТОР «Южная» являются 3 компании. Общий объем заявленных инвестиций – почти 7,7 млрд рублей. Планируемое количество созданных рабочих мест – 453. Среди проектов, предлагаемых к реализации строительства свиноводческого комплекса по производству 62 тыс. голов в год в с. Таранай, строительство тепличного комплекса площадью 8 га для круглогодичного выращивания овощей, а также создание предприятия по выращиванию сельскохозяйственных культур, производству комбикорма, молока и мяса.
Юрий Трутнев потребовал усилить работу с потенциальными инвесторами в регионе, чтобы добиться наиболее эффективного результата вложения средств в соотношении «бюджетные средства – средства частных инвесторов».
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