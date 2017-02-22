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Пятница| 03 Марта, 23:17 |
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По итогам 2016 года ФЦП "Курилы" исполнена на 100 процентов
«Старт программы оказался успешным. По итогам 2016 года кассовое исполнение программы составило 100 процентов, – сказал в своем докладе Артур Ниязметов. – В полном объеме освоены средства федерального бюджета – 9,6 млн рублей, на 75 % освоены средства бюджета Сахалинской области – 1,4 млрд рублей, и на 25 % перевыполнен план по внебюджетным источникам – 2,4 млрд рублей».
По словам замминистра, это позволило ввести в 2016 году ряд объектов, среди которых пожарная часть, детский сад на 110 мест, Дом культуры и спорта в Курильске, пожарная часть в Северо-Курильске. Также завершены проектно-изыскательские работы по объектам в Северо-Курильске, Малокурильском.
«В текущем году программа переходит в активную стадию реализации», – подчеркнул Артур Ниязметов. – На 2017 год намечен ввод ряда новых объектов».
Как прокомментировал вице-премьер: «В целом все идет нормально, есть некоторые сдвижки по пропорциям финансирования между Сахалинской областью и Российской Федерацией, но это все будем решать в рабочем порядке, никаких особых противоречий здесь не возникает».
Отдельный вопрос в ходе совещания был посвящен строительству линии оптико-волоконной связи на Курилы. В рамках Программы в 2016–2018 гг. запланирована прокладка подводной волоконно-оптической линии передач на острова Итуруп, Кунашир и Шикотан. Общий объем финансирования – 3,3 млрд рублей, в том числе средства федерального бюджета – 2,7 млрд рублей, средства ПАО «Ростелеком» – 0,6 млрд рублей. Пропускная способность новой линии должна составить до 40 Гбит/с.
Вице-премьер поручил Минкомсвязи России ускорить работу по выполнению поручений. «Мы будем добиваться, чтобы эта программа была реализована как можно более в сжатые сроки», - подчеркнул Юрий Трутнев.
На фото: Новая улица в Курильске. Остров Итуруп. Автор фото - Марина Божко.
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