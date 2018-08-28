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Пятница| 14 Сентября, 07:06 |
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ТОР "Горный воздух": 12 инвестпроектов с объемом инвестиций более 15 млрд рублей
«Режим ТОР был дан «Горному воздуху», чтобы привлекать сюда инвесторов. ТОРы дают налоговые льготы и административные преференции резидентам, которые здесь осуществляют свою деятельность. Это возможность получения земельных участков по низким арендным платежам. Это особый правовой режим по осуществлению контрольно-надзорной деятельности со стороны проверяющих органов. Это льготные режимы налогообложения. Все это, конечно же, привлекает сюда инвесторов», - сообщил Артем Подшивалов.
По словам замминистра, на сегодняшний день зарегистрировано 12 резидентов ТОР «Горный воздух». Привлечено порядка 15,1 млрд рублей. «Это то, что делается сейчас за счет частных инвестиций. Это такие проекты как строительство отелей, бальнеологический комплекс «Хонока» у подножия горы Большевик», - уточнил он.
ТОР «Горный воздух» создана в курортной местности Сахалинской области Постановлением Правительства России от 17 марта 2016 года. Реализация проектов в рамках ТОР «Горный воздух» направлена на создание в регионе международного всесезонного центра спорта и туризма. В ТОР вошли популярная база «Горный воздух», а также два земельных участка, расположенные в Южно-Сахалинске. Среди преимуществ ТОР эксперты отмечают выгодное положение на пересечении морских и воздушных внутренних и международных путей, наличие геотермальных ресурсов для развития бальнеологического туризма, привлекательные природные ландшафты
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