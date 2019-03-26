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Среда| 03 Апреля, 16:51 |
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На авиарейсах внутри Сахалинской области начал действовать единый тариф
Нововведение вступило в силу по поручению главы региона Валерия Лимаренко, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Сахалинской области.
- Жителям области стало проще увидеться с родными и знакомыми со всей страны. Кроме того, это поможет развитию туризма, - пояснил Валерий Лимаренко.
Первые рейсы по единому тарифу выполнены сегодня по маршрутам Южно-Сахалинск – Южно-Курильск и Южно-Сахалинск – Курильск. Их пассажирами стали более 80 человек.
- Считаю, что это правильное решение. Живем мы далеко, родственников почти не видим. Сказывается дороговизна билетов. Теперь будет проще пригласить их к нам в гости, лишний раз увидеться, показать нашу красивую природу, - поделился житель Южно-Курильска Сергей Киселев.
Напомним, до 1 апреля граждане без постоянной регистрации в островном регионе платили за билет значительно больше. Теперь стоимость перелета из Южно-Сахалинска в Южно-Курильск и Курильск для всех пассажиров обойдется в 5950 рублей, из областного центра до Шахтерска – в 2000 рублей, до Охи – в 6950 рублей и до Ноглик – в 4950 рублей.
Кроме того, с 1 июня этого года регулярные рейсы по субсидированным тарифам свяжут Южно-Сахалинск с Камчатским краем, Хабаровским краем и Амурской областью.
Ранее глава региона Валерий Лимаренко поставил перед правительством задачу расширить сеть внутриобластных и межрегиональных авиамаршрутов, сделать авиабилеты дешевле, повысить скорость и комфорт железнодорожного сообщения на Сахалине, надежность морского сообщения с Курилами, увеличить долю асфальтированных автодорог. Уже сейчас запущено вертолетное сообщение на Курилах, появился единый для всех субсидированный тариф на внутриобластных рейсах, возвращены авиамаршруты из Южно-Сахалинска в Ноглики и Шахтерск. Идет подготовка к последнему этапу замены железнодорожного полотна. На дорожное строительство выделено 7,4 млрд, почти в 2 раза больше, чем годом ранее. Началось строительство первого парома для морского сообщения с Курилами.
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