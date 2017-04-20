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Четверг| 04 Мая, 13:10 |
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На Сахалине 63 новых железнодорожных моста заменят сооружения, возведенные до 1945 года
Для решения этой задачи с начала года на острове работали специалисты пяти проектных институтов из Санкт-Петербурга, Челябинска, Новосибирска, Иркутска и Хабаровска.
Новые мосты заменят искусственные сооружения, возведенные до 1945 года на двух важнейших направления островной магистрали: Шахта – Ильинск (13 мостов) и Корсаков – Ноглики (50 мостов). Замена будет произведена в соответствии с проектом по переводу узкой островной колеи на стандарт 1520 мм.
Генеральным проектировщиком железнодорожных мостов на Сахалине является институт «Сибгипротранспуть» - филиал АО «Росжелдорпроект». Свои работы по данному направлению он должен завершить к началу сентября текущего года.
Как уже сообщалось, в ходе реализации проекта перевода островной магистрали на общесетевую ширину колеи 1520 мм в 2018 году будет произведена окончательная замена прежней колеи с обустройством новых искусственных сооружений участков пути Шахта-Ильинск и Ильинск-Арсентьевка. Затем, в 2019 году, планируется завершить «перешивку» колеи по линии Арсентьевка – Ноглики и укладку материковой рельсошпальной решетки 1520 мм на перегонах от станции Христофоровка до станции Арсентьевка.
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