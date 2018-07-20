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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Понедельник| 30 Июля, 20:40 |
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Главная цель бизнес-миссии из Японии на Южные Курилы достигнута
В течение четырех дней делегация посетила острова Кунашир, Итуруп и Шикотан. Цель поездки заключалась в том, чтобы выяснить возможности для совместной экономической деятельности России и Японии на этих землях.
Руководствуясь данной установкой, бизнесмены и представители власти из соседней страны ознакомились с работой нескольких десятков объектов транспорта, энергетики, туризма, торговли, рыболовства и медицины. Состоялись встречи с российскими предпринимателями, в ходе которых обсуждались совместные проекты. Итоги визита подвели сегодня на пассажирском судне «Этопирика» - оно доставило иностранную группу на острова. С российской стороны в заключительном совещании участвовали губернатор Сахалинской области Олег Кожемяко и прибывший в регион заместитель федерального министра экономического развития Станислав Воскресенский.
Гости проявили интерес к сотрудничеству по широкому перечню направлений, предложенных властями Сахалинской области. В энергетике – это строительство ветродизельных электростанций. Такие энергоустановки эффективны в условиях сильной ветровой нагрузки на Курилах. Они позволяют экономить на топливе в ветреную погоду и гарантируют выработку тока при штиле. Подобную универсальную генерацию предложено построить в Южно-Курильске.
В сфере транспорта японский опыт может быть использован при модернизации портовых сооружений. Это расширит возможности причалов, и по оценке, привлечет на острова дополнительных бизнесменов и туристов. Еще одно важное условие при этом – наладить прямое паромное и авиационное сообщение между Южными Курилами и Японией. Инициативу ранее озвучил сахалинский губернатор и она нашла поддержку у членов бизнес-миссии.
Достигнуты предварительные договоренности и в рыбной отрасли. Вариантов взаимодействия здесь множество – от применений японских технологий ловли и переработки биоресурсов до создания совместных предприятий. Перспективной признана марикультура. Иностранцы нашли условия в курильских бухтах оптимальными для выращивания морских биоресурсов, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Сахалинской области.
Заслуживают особого внимания, по мнению гостей, проекты в гостиничном бизнесе, здравоохранении, жилищном строительстве, сферах утилизации бытовых отходов и торговли. Для ремонта автомобилей на Курилах предложено создать сервисные центры.
- Иностранная бизнес-миссия завершила работу на Курилах. Считаю, что главная цель достигнута – изучены возможности для двустороннего сотрудничества на островах. Мы дали гостям свои предложения, пригласили участвовать в совместных проектах, вкладывать в эти земли инвестиции, создавать производства. Теперь ждем предложений от японской стороны, чтобы продолжить дальнейшие консультации, - отметил по итогам совещания губернатор Сахалинской области Олег Кожемяко. - По каждому из предложенных проектов потребуется детализация - необходимы уточнения, дополнительные данные и расчеты. Исходим из того, что все начинания на Курильских островах должны реализовываться на взаимовыгодных и взаимоприемлемых условиях.
Ожидается, что в ближайшие дни руководитель бизнес-миссии - специальный советник премьер-министра Японии Эйити Хасэгава - доложит Синдзо Абэ о результатах поездки.
Напомним, ранее главы России и Японии договорились на высшем уровне о проработке вопросов совместной экономической деятельности на Курильских островах.
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