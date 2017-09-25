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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Среда| 04 Октября, 21:05 |
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Год экологии стал главным фокусом второго дня конференции "Нефть и газ Сахалина 2017"
Модератор первой сессии, Алексей Книжников, Руководитель программы по экологической политике ТЭК, WWF подчеркнул, что такие экспертные встречи крайне важны для обмена опытом в вопросе экологической безопасности шельфовых проектов.
В каждом выступлении уделялось особое внимание снижению экологических рисков и сохранению биоразнообразия при добыче и транспортировке нефти и газа. Не раз упоминалась авария танкера «Надежда», которая повлекла за собой целый комплекс тяжких последствий. В то же время это явилось острым поводом для пересмотра подходов к вопросам безопасности на шельфе. Как заявил Дмитрий Лисицын, Руководитель «Экологической вахты Сахалина», «Финансовая ответственность является самой эффективной мерой для предотвращения подобных аварий». Сравнивались подходы к безопасности на шельфе разных стран: в Норвегии, Соединенном Королевстве, США. В этих странах выделен специально созданный орган надзора и регулирования шельфовых проектов. «В отличие от этих стран, сложнейшая российская система надзора задействует несколько министерств и ведомств, что усложняет процесс решения сложных задач, требующих принятия экстренных мер» - отметил Алексей Ляпин, Директор экспертного центра «Союза Специалистов Промышленной и Экологической Безопасности».
В сессии также выступили Алексей Владимиров, Старший технический консультант, UNDP/GEE Project, Борис Пальчиков, Директор Дальневосточного филиала, ООО «Газпром флот», Андрей Саматов, Руководитель отдела охраны окружающей среды «Сахалин Энерджи Инвестмент Компани Лтд.,», Ольга Тюрнева, Старший научный сотрудник, Институт биологии моря Дальневосточного отделения Российской Академии наук.
Логичным продолжением докладов стала дискуссия о «Законодательном стимулировании экологичного поведения бизнеса», модератором которой выступил Сергей Пепеляев, Управляющий партнер, «Пепеляев Груп». Обсуждались вопросы использования технологий и необходимость их ценовой градации для разных секторов экономики, процесс мониторинга экологической безопасности, инвестиции и экологическая экспертиза.
Концерн «Шелл» второй год подряд инициировал и организовал сессию, посвященную роли лидерства в создании культуры безопасности в нефтегазовых компаниях. Надёжным фундаментом любого предприятия являются его основные принципы деятельности и ценности. С ключевым докладом о культуре безопасности и формировании лидерских качеств выступил Майк Годду, Со-основатель JMJ Associates. Его позиция как руководителя и лидера вдохновляет: «Формирование лидерских качеств в вопросах обеспечения безопасности – это не управление охраной труда. Это новый взгляд и возможности для повышения безопасности труда. Человеческий потенциал – вот ключевой ресурс для качественного повышения безопасности труда. Люди - это не проблема и не переменная величина, которую нужно контролировать. Люди - это решение.
Поддержали тему лидерства Оливье Лазар, Председатель совета директоров, «Сахалин Энерджи Инвестмент Компани Лтд., Председатель концерна «Шелл» в Казахстане, Юрий Малышев, Управляющий директор, «СКФ Менеджмент Сервиз». Сессия завершилась эмоциональным и вдохновляющим выступлением Стефани Лок, Генерального менеджера по промышленной и экологической безопасности «Сахалин Энерджи Инвестмент Компани Лтд».
Передовые технические инновации были представлены компаниями: Yokogawa, «Дальнефтегеофизика» и Ampelmann.
Рынок газомоторного топлива на Сахалине слабо развит и не занят крупными игроками. С этой точки зрения газомоторный бизнес может быть привлекателен для небольших компаний, которым открываются большие возможности по газификации отрасли и поддержка правительства региона. Этими данными в своем выступлении поделился Владимир Сидоренко, Руководитель «Агентства по энергетики и газификаации Сахалинской области».
Ряд экономических, налоговых вопросов был рассмотрен в презентации Ольги Суриковой, Руководителя Дальневосточной практики, «КПМГ» в России. Свободная таможенная зона по- прежнему не достаточна популярна среди резидентов, не смотря на привлекательные условия, которые она предлагает. Многие инвесторы сталкиваются со сложностями, которые требуют модификации. Тем не менее, на сегодняшний день уже проделана колоссальная работа по снижению фискальной нагрузки на бизнес.
Анастасия Деменкова, Начальник управления по правовым, корпоративным и имущественным вопросам ООО «Газпромнефть-Сахалин» в своем выступлении сместила фокус с инвестиционного климата на конкретные проблемы, связанные с привлечением иностранных подрядчиков на шельфовые проекты. По словам Анастасии, доля иностранных подрядчиков составляет 90%, которые занимают доминирующее положение. Необходимо создавать условия для конкурентоспособности российского рынка подрядчиков. Нефтяные компании буду прикладывать большие усилия для поддержки импортозамещения. Но на это потребуется от 3 до 5 лет. Тему законодательства, налогообложения, санкций и финансирования проектов продолжили выступления Сергея Лазарева, Управляющего партнера Russian & Vecchi LLC, Константин Будзович, Исполнительный директор Департамента банковского сопровождения контрактов ОАО «Газпромбанк», Валентин Тимаков, Генеральный директор АНО «Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке.
Интерактивные круглые столы «Спроси эксперта» завершили второй день конференции, который был наполнен практическими кейсами и дискуссионными форматами.
Журнал "Дальневосточный капитал"
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