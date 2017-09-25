Год экологии стал главным фокусом второго дня конференции "Нефть и газ Сахалина 2017"

Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
АТР РФ ДФО
www.dvkapital.ru
Среда| 04 Октября, 21:05 |
О КОМПАНИИ РЕКЛАМА АРХИВ | ПОДПИСКА | RSS |
Амурская область
Еврейская автономная область
Камчатский край
Магаданская область
Приморский край
Республика Саха (Якутия)
Сахалинская область
Хабаровский край
Чукотский автономный округ
Курсы валют
1 USD 57 р.
1 EUR 67 р.
100 JPY 5100 р.
10 CNY 870 р.
Индексы ММВБ
Тема номера
Нефтегазовая отрасль за год не потеряла на Дальнем Востоке ни одного проекта
свежий номер
Дальневосточный капитал № 9, 2017

Регион сегодня
04.10 |
Во Владивостоке презентуют прогулочный катамаран Pacifico Voyager 199
04.10 |
Свыше 3 млрд рублей население Хабаровского края задолжало тепло и горячую воду
04.10 |
Подведены итоги первой конференции "Код ИБ" в Хабаровске
04.10 |
На Сахалине планируют построить межмуниципальный мусороперерабатывающий комплекс
04.10 |
Южнокорейская компания Jeju Air запустила новый регулярный авиарейс между Владивостоком и Сеулом
статьи раздела
Часовой пояс
25 Сентября 2017, 11:15
Дальний Восток распробовал мегапроекты Дальневосточные регионы начали разработку планов по комплексному развитию территорий, о необходимости подготовки которых на заседании президиума Госсовета в рамках III Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке говорил президент Владимир ПУТИН. О том, какие ключевые проекты в регионах получили старт на форуме, - в обзоре "Дальневосточного капитала".
статьи раздела
Компании
25 Сентября 2017, 11:00
Евгений КОЛЕСОВ, генеральный директор ПАО "Русолово": Мы вернем былую славу России как ведущей оловодобывающей страны мира В Хабаровском крае начинает возрождаться оловодобыча. У отрасли появился стратегический инвестор, и это позволяет надеяться, что Россия вернет себе утраченные было позиции по выпуску оловянного концентрата.
статьи раздела
Компании
25 Сентября 2017, 10:40
Хабаровский НПЗ держит марку Хабаровский нефтеперерабатывающий завод уже не одно десятилетие является экономической опорой для Хабаровска. Одно из старейших предприятий вносит огромный вклад в жизнь города. И это не только налоги, но и стабильные рабочие места для горожан, социальные программы для сотрудников, участие в общественной жизни дальневосточной столицы.
статьи раздела
Компании
25 Сентября 2017, 10:30
Сергей ЦИВИЛЕВ, генеральный директор ООО "УК "Колмар": Мы поставили задачу создать суперсовременное производство Компания "Колмар" - без преувеличения один из крупнейших частных инвесторов Дальнего Востока. Буквально за три года в Якутии был построен самый современный в угольной отрасли ГОК "Инаглинский", а его продукция - коксующийся уголь - уверенно выходит не только на традиционных для компании японских потребителей, недавно якутским угольщикам удалось совершить, по существу, прорыв на китайский металлургический рынок.
статьи раздела
Финансы
25 Сентября 2017, 09:45
Алексей ФАРАФОНТОВ, член правления ПАО "Бинбанк": Российские банки уделяют большое внимание финансовым технологиям и дистанционным сервисам Рынок финансовых услуг стабилизируется, кредиты становятся доступнее для бизнеса, в том числе для малого и среднего. Кредитные продукты вновь стали востребованы населением, в частности об этом свидетельствует рост ипотечного кредитования.
статьи раздела

Актуально

главная
Рекомендует: Саммит АТЭС-2012
Регион сегодня Компании Партнеры Страницы истории
Часовой пояс Финансы Персона Восточное кольцо
Тема номера Рынки Кадры Криминал
Мнение Отрасль Территория Вкус жизни
Проект ДК Инновации Среда обитания Спорт
Регион сегодня
03 Октября 2017, 11:09 | Регион сегодня |

Год экологии стал главным фокусом второго дня конференции "Нефть и газ Сахалина 2017"

В каждом выступлении уделялось особое внимание снижению экологических рисков и сохранению биоразнообразия при добыче и транспортировке нефти и газа

Модератор первой сессии, Алексей Книжников, Руководитель программы по экологической политике ТЭК, WWF подчеркнул, что такие экспертные встречи крайне важны для обмена опытом в вопросе экологической безопасности шельфовых проектов.

В каждом выступлении уделялось особое внимание снижению экологических рисков и сохранению биоразнообразия при добыче и транспортировке нефти и газа. Не раз упоминалась авария танкера «Надежда», которая повлекла за собой целый комплекс тяжких последствий. В то же время это явилось острым поводом для пересмотра подходов к вопросам безопасности на шельфе. Как заявил Дмитрий Лисицын, Руководитель «Экологической вахты Сахалина», «Финансовая ответственность является самой эффективной мерой для предотвращения подобных аварий».  Сравнивались подходы к безопасности на шельфе разных стран: в Норвегии, Соединенном Королевстве, США. В этих странах выделен специально созданный орган надзора и регулирования шельфовых проектов.   «В отличие от этих стран, сложнейшая российская система надзора задействует несколько министерств и ведомств, что усложняет процесс решения сложных задач, требующих принятия экстренных мер» - отметил Алексей Ляпин, Директор экспертного центра «Союза Специалистов Промышленной и Экологической Безопасности».

В сессии также выступили Алексей Владимиров, Старший технический консультант, UNDP/GEE Project, Борис Пальчиков, Директор Дальневосточного филиала, ООО «Газпром флот», Андрей Саматов, Руководитель отдела охраны окружающей среды «Сахалин Энерджи Инвестмент Компани Лтд.,»,  Ольга Тюрнева, Старший научный сотрудник, Институт биологии моря Дальневосточного отделения Российской Академии наук.

Логичным продолжением докладов стала дискуссия о «Законодательном стимулировании экологичного поведения бизнеса», модератором которой выступил Сергей Пепеляев, Управляющий партнер, «Пепеляев Груп».  Обсуждались вопросы использования технологий и необходимость их ценовой градации для разных секторов экономики, процесс мониторинга экологической безопасности, инвестиции и экологическая экспертиза.

Концерн «Шелл» второй год подряд инициировал и организовал сессию, посвященную роли лидерства в создании культуры безопасности в нефтегазовых компаниях. Надёжным фундаментом любого предприятия являются его основные принципы деятельности и ценности. С ключевым докладом о культуре безопасности и формировании лидерских качеств выступил Майк Годду, Со-основатель JMJ Associates. Его позиция как руководителя и лидера вдохновляет: «Формирование лидерских качеств в вопросах обеспечения безопасности – это не управление охраной труда. Это новый взгляд и возможности для повышения безопасности труда. Человеческий потенциал – вот ключевой ресурс для качественного повышения безопасности труда. Люди - это не проблема и не переменная величина, которую нужно контролировать. Люди - это решение. 

Поддержали тему лидерства Оливье Лазар, Председатель совета директоров, «Сахалин Энерджи Инвестмент Компани Лтд., Председатель концерна «Шелл» в Казахстане, Юрий Малышев, Управляющий директор, «СКФ Менеджмент Сервиз». Сессия завершилась эмоциональным и вдохновляющим выступлением Стефани Лок, Генерального менеджера по промышленной и экологической безопасности «Сахалин Энерджи Инвестмент Компани Лтд».

Передовые технические инновации были представлены компаниями: Yokogawa, «Дальнефтегеофизика» и Ampelmann.

Рынок газомоторного топлива на Сахалине слабо развит и не занят крупными игроками. С этой точки зрения газомоторный бизнес может быть привлекателен для небольших компаний, которым открываются большие возможности по газификации отрасли и поддержка правительства региона. Этими данными в своем выступлении поделился Владимир Сидоренко, Руководитель «Агентства по энергетики и газификаации Сахалинской области».

Ряд экономических, налоговых вопросов был рассмотрен в презентации Ольги Суриковой, Руководителя Дальневосточной практики, «КПМГ» в России. Свободная таможенная зона по- прежнему не достаточна популярна среди резидентов, не смотря на привлекательные условия, которые она предлагает. Многие инвесторы сталкиваются со сложностями, которые требуют модификации. Тем не менее, на сегодняшний день уже проделана колоссальная работа по снижению фискальной нагрузки на бизнес.

Анастасия Деменкова, Начальник управления по правовым, корпоративным и имущественным вопросам ООО «Газпромнефть-Сахалин» в своем выступлении сместила фокус с инвестиционного климата на конкретные проблемы, связанные с привлечением иностранных подрядчиков на шельфовые проекты.  По словам Анастасии, доля иностранных подрядчиков составляет 90%, которые занимают доминирующее положение.  Необходимо создавать условия для конкурентоспособности российского рынка подрядчиков. Нефтяные компании буду прикладывать большие усилия для поддержки импортозамещения. Но на это потребуется от 3 до 5 лет. Тему законодательства, налогообложения, санкций и финансирования проектов продолжили выступления Сергея Лазарева, Управляющего партнера Russian & Vecchi LLC, Константин Будзович, Исполнительный директор Департамента банковского сопровождения контрактов ОАО «Газпромбанк», Валентин Тимаков, Генеральный директор АНО «Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке.

Интерактивные круглые столы «Спроси эксперта» завершили второй день конференции, который был наполнен практическими кейсами и дискуссионными форматами.

 

Журнал "Дальневосточный капитал"

 

Теги: конференция  Южно-Сахалинск  нефть и газ Сахалина  2017  экология 


Loading...



Новости раздела




Комментарии
  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:
Опрос Спецпроекты Интервью Аналитика
Наши партнеры
Администрации Сми Полезные ссылки Статистика

Вкус жизни
25 Сентября 2017, 09:00
Байкеры Приморья о себе и своем увлечении Лето приморское еще хозяйничает, улицы городов наполняются звуком ревущих двигателей мощной двухколесной техники. В это время года байкеры становятся хозяевами дорог - их скорости и комфорту передвижения беззастенчиво завидуют автолюбители, стоящие на солнцепеке в пробках. О том, как зарождалось увлечение мотоциклами и почему сохранилось на долгие годы, деловому журналу "Дальневосточный капитал" рассказали байкеры Дальнего Востока.
статьи раздела
Loading...
RedTram
Проект ДК
22 Сентября 2017, 16:02
"Звезду" в Приморье загрузят всем миром Вслед за "Роснефтью" в Большой Камень придут "Новатэк", "Лукойл", "Совкомфлот" и "Газпром"
статьи раздела
Проект ДК
22 Сентября 2017, 15:42
Курорт "Приморье" способен стать одним из самых популярных в Азии и России Приморский край стал одним из четырех регионов России, где реализуется проект игорной зоны. По оценкам специалистов, уникальная экосистема края и его близость к странам Азиатско-Тихоокеанского региона с точки зрения инвестиций делают приморскую игорную зону одной из наиболее привлекательных. В радиусе двух-трех часов полета проживает около 400 млн человек (Япония, Северо-Восточный Китай, Республика Корея).
статьи раздела
Проект ДК
22 Сентября 2017, 15:09
Квотное распутье Каких инвестиционных уловов ожидать от новых правил рыболовства
статьи раздела
Кадры
22 Сентября 2017, 14:19
И тысячи рабочих мест Предприятия Приморского края готовят кадры заранее
статьи раздела
о компании | свежий номер | проект ДК | реклама | архив | подписка | rss | поиск | контакты
Адрес: 690950, г. Владивосток, пр-т Красного знамени 10 • тел./факс: (423) 245-04-85, 245-03-94 • e-mail: kapital@zrpress.ru
© 2000-2011 ОАО «Издательская компания «Золотой Рог». Все права на материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, графических и фотоматериалов ссылка на «Дальневосточный капитал» обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на «Дальневосточный капитал» обязательна. Создание и поддержка: ОАО «Издательская компания «Золотой Рог». Данный сайт содержит информационную продукцию категории 16+.
џндекс.Њетрика