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Более 12 тысяч человек уже посетили Исторический парк "Россия - моя история" на Сахалине
В настоящее время экспозиции можно посетить не только организованными группами, но и индивидуально, как с экскурсией, так и без нее. Более 12 тысяч человек уже посетили Исторический парк «Россия - моя история» со времени его открытия презентаций.
- С каждым днем растет интерес жителей и гостей Сахалинской области к изучению истории Российского государства и Сахалинской области. К нам приходят и школьники, и студенты, и люди старшего поколения. Посещение классами расписано уже до 1 апреля. В будущем на базе Исторического парка будут проводиться уроки истории, - отметил председатель Правления АНО «Исторический парк «Россия – моя история» Юрий Филипенко.
В декабре 2017 года завершились отделочные работы, и Исторический парк заработал в полную силу. Все желающие могут изучить здесь четыре экспозиции: «Рюриковичи», «Романовы», «От великих потрясений к Великой Победе» и «Россия - Моя история. 1945–2016». Погрузиться в историческую реальность посетителям помогают сенсорные экраны и столы, кинотеатры, лайтбоксы, коллажи, проекторы и планшетные компьютеры, установленные в мультимедийном выставочном зале площадью почти 7 тысяч квадратных метров, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Сахалинской области.
10-летняя Александра не могла попасть в Исторический парк раньше. Учеба в школе и дополнительные занятия занимали все свободное время. А в новогодние каникулы ее желание исполнилось. Вместе с мамой и старшим братом она заглянула на сотни лет назад.
- Очень давно мечтала посетить Исторический парк в Южно-Сахалинске. Здесь так здорово и интересно. Все можно потрогать, полистать интерактивные книги. Особенно мне понравилось, что многие исторические события и герои оживают. Обязательно приду в парк еще раз уже с одноклассниками, - поделилась своими впечатлениями Александра.
На новогодних каникулах Исторический парк функционирует в свободном режиме. С 8 по 10 января закроется на профилактические работы. Далее режим работы будет постоянным: вторник - воскресенье с 11.00 до 18.00, выходной понедельник. В настоящее время вход и экскурсии бесплатные. Запись на экскурсии осуществляется по телефону 495717.
- Более 12 тысяч человек уже посетили Исторический парк "Россия - моя история" на Сахалине
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