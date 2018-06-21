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Воскресенье| 01 Июля, 04:13 |
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Виктор Ишаев: Я все-таки настаиваю на строительстве мостового перехода на Сахалин
Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока – полномочный представитель Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе Виктор Ишаев настаивает на строительстве мостового перехода на Сахалин.
По его мнению, строительство железнодорожного моста на Сахалин обеспечил бы выход к незамерзающим портам острова и решил бы проблему дефицита портовых мощностей в Приморье.
"Портовых мощностей не хватает, а на Сахалине - незамерзающие порты", - сказал он, говоря о перспективах развития действующей паромной переправы Ванино-Холмск, на заседании Госкомиссии по социально-экономическому развитию Дальнего Востока, Бурятии, Забайкальского края и Иркутской области во вторник в Якутске.
"Я все-таки настаиваю на строительстве мостового перехода на Сахалин", - отметил Виктор Ишаев, подчеркнув также, что паромная переправа "себя уже изжила", а закупка новых паромов проблему устойчивого сообщения с материком не решит. "30% времени из-за метеоусловий мы не ходим", - описал он текущую ситуацию.
"Задача строительства моста может решать сразу две проблемы. Поэтому я просил бы, чтобы у нас это где-то в протоколе в качестве проработки было отмечено", - заявил Виктор Ишаев.
"Понятно, что было бы оптимально сделать мост, надо только разобраться, сколько это будет стоить", - заметил в этой связи на заседании премьер-министр Дмитрий Медведев.
Ранее Ишаев подчеркивал, что отсутствие "надежного транспортного сообщения" с материком препятствует развитию интеграции со странами Азиатско-Тихоокеанского региона, а также затрудняет развитие Дальнего Востока. Проект также позволил бы использовать кадровый потенциал и строительные мощности, задействованные ранее при возведении мостовых переходов через бухту Золотой Рог и пролив Босфор Восточный в Приморье, сообщает пресс-служба Министра Российской Федерации по развитию Дальнего Востока – полномочного представителя Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе.
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Надо разобраться, сколько это будет стоить, сказал Дмитрий Анатольевич.
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