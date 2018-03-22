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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Среда| 04 Апреля, 19:01 |
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Пять новых самолетов обеспечат регулярное авиасообщение с курильскими островами Парамушир и Шикотан
Об этом сообщил губернатор региона Олег Кожемяко, посетивший с рабочей поездкой Южно-Курильский район.
- В наших планах помочь авиакомпании «Аврора» впервые в истории организовать прямой рейс из Южно-Сахалинска на Шикотан, а также возобновить регулярное воздушное сообщение на самолетах между Парамуширом и Петропавловском-Камчатским, которого не было более 25 лет, - сообщил губернатор во время своей рабочей поездки в Южно-Курильский район. – На обоих курильских островах запланировано строительство взлетно-посадочных полос. На Шикотане оно начнется предстоящим летом. Место для новой «взлетки» уже определено – в районе метеостанции.
Для выполнения авиарейсов по новым маршрутам решено приобрести воздушные суда канадского производства DHC-6 Twin Otter 400. Они способны перевозить до 19 пассажиров и рассчитаны на эксплуатацию в условиях укороченных грунтовых взлетно-посадочных полос. «Аврора» успешно освоила эксплуатацию данных самолетов в Приморском крае, они используются для сообщения с отдаленными населенными пунктами, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Сахалинской области.
Вопрос повышения транспортной доступности для жителей Шикотана и Парамушира сегодня – один из самых значимых. Его решение требует комплексного подхода. С конца 2016 года впервые с советских времен было возобновлено регулярное авиасообщение между островами Кунашир и Шикотан. Пассажиров и грузы перевозит приобретенный ранее сахалинским правительством вертолет «Ми-8МТВ-1».
Кроме того, остроту проблемы позволила снизить дополнительная покупка двух современных комфортабельных самолетов «Bombardier Q400». Воздушные суда имеют большой салон, где размещается до 70 пассажиров. Используются они в первую очередь на линиях внутри Сахалинской области, выполняя полеты на острова Итуруп и Кунашир, а также на север Сахалина.
А для того, чтобы улучшить морское сообщение с островами, запланировано строительство трех грузопассажирских судов. Два из них будут курсировать между Сахалином, Южными и Средними Курилами, третье – свяжет Северо-Курильский район с Камчаткой. Строительство теплоходов должно начаться уже в этом году.
Напомним, Президент России Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что развитие Дальнего Востока является национальным приоритетом. Федеральным Правительством выпущен ряд программно-целевых документов стратегического планирования по развитию макрорегиона. Особое место в них уделено решению вопроса по обеспечению транспортной доступности.
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