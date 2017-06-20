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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Четверг| 20 Июля, 12:07 |
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На Сахалине возродят оленеводство и откроют этнокультурный комплекс в "Горном воздухе"
Развитие оленеводства и морского зверобойного промысла, факторий, этнотуризма и народных ремесел - это основные направления новой областной программы поддержки малочисленных народов Севера. К ее разработке приступили в Правительстве Сахалинской области.
Цель – стимулировать экономическую деятельность в среде коренных северян, оказать им помощь в решении первостепенных проблем. Об этом сообщили в ходе «круглого стола» комитета Государственной думы России по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока.
Выездное совещание в Южно-Сахалинске накануне провел глава думского объединения Николай Харитонов. Его участники – представители власти, общественных организаций и коренных народов Сибири и Дальнего Востока – обсудили вопросы традиционного природопользования северян.
- Мы проводим данное мероприятие на Сахалине, так как именно мнение регионов имеет определяющее значение в этой работе, - сказал во вступительном слове Николай Харитонов. - Сейчас в нашей стране формируется новая модель развития Дальнего Востока. Осенью ее представят на заседании президиума Госсовета. Считаю, что при дальнейшем промышленном освоении этой обширной территории должны быть учтены интересы коренных малочисленных народов, которые проживают здесь в течение многих веков.
По закону северянам отдано приоритетное право пользования различными природными ресурсами. Однако на практике в этом возникает немало сложностей. Причина - несовершенная правовая база. Основные нормативные акты в данной сфере устарели – они принимались более двух десятилетий назад. Кроме того, их дополнили различными бюрократическими нововведениями, которые только усугубляют ситуацию.
Из-за этого в текущем году, например, представители коренных народов на Сахалине и в ряде других регионов Дальнего Востока едва не остались без рыбы. Затруднения вызвал введенный заявочный принцип - в силу разных причин общины не смогли вовремя подать документы.
- Нужно убирать такие жесткие рамки: не успевает закончиться путина, как северянам требуется подавать заявки на следующий год, чтобы не остаться без рыбы. Предлагаем Комитету по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока Государственной Думы учесть этот момент. Также, считаю, что стоит прислушаться к мнению коренных народов о разделении традиционного рыболовства – для личного потребления и для развития экономики общин, - отметил принявший участие в совещании губернатор Олег Кожемяко.
Стимулирование экономической деятельности – одна из главных целей новой программы поддержки коренных северян Сахалина. На острове уже приступили к созданию факторий. Они будут перерабатывать рыбу, ягоды, грибы и другие дикоросы – продукцию традиционной хозяйственной деятельности малочисленных народов. Это начинание получит бюджетные субсидии.
Возродить на Сахалине планируют и некогда мощное оленеводство. В былые годы общая численность стада этих животных составляла до 35 тысяч голов. Сегодня – всего около 200. Для формирования нового племенного ядра в 2016 году в область из Якутии доставили первую партию северных оленей. Они пополнили хозяйство общины «Юктэ», которая находится в Ногликском районе.
В ближайшее время будет принят региональный закон об оленеводстве. Это позволит ввести такие меры поддержки как: выплата субсидий на возмещение затрат по содержанию оленей, на борьбу с хищниками, завоз маточного поголовья, выделение земельных участков для этой деятельности в особом порядке.
Кроме того, власти рассчитывают принять и еще один нормативный акт – о признании общин сельхозпроизводителями. Новый статус откроет для них возможности в получении дополнительной помощи от государства – такая практика уже существует в Якутии. А на Сахалине льготы получили обладатели «дальневосточных гектаров» из числа коренных северян. Оборудование для хозяйственной деятельности им предоставляется в лизинг с удешевлением до 70 процентов. Всем пользователям «гектаров» также выделяются гранты - 100 тысяч рублей на приобретение семенного материала, минеральных удобрений, известняковой муки и сельскохозяйственных животных. В дальнейшем власти планируют увеличить размер такой материальной помощи и расширить области ее применения. В частности, деньги можно будет направить на развитие туризма.
В скором времени гости острова смогут посетить первый этнокультурный комплекс. Его возводят в рамках территории опережающего развития «Горный воздух». К этому времени построены нивхское летнее жилище «Ке-раф» и эвенкийское жилище «Чум» (на территории также находится этнотропа и этнотир). К этим объектам добавятся этнографический музей, конференц-зал и мастерские по изготовлению сувенирной продукции.
В дальнейшем подобные центры культурной жизни должны появиться и в сахалинских районах, где проживают коренные северяне.
- Стратегия государства сегодня направлена на принятие мер по ускоренному развитию Дальнего Востока. И здесь важно, чтобы коренные народы не остались в стороне от данной работы. Отрадно, что на Сахалине формируются такие планы развития экономики, которые учитывают и интересы коренных народов, - сказал Алексей Лиманзо, председатель Союза общин коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока.
По итогам «круглого стола» решено объединить все нормативные акты, которые регулируют вопросы природопользования коренными северянами, в единый кодекс. Эту рекомендацию вынесут на рассмотрение Совета Государственной Думы РФ. Направлена она на решение главной задачи – повышения качества жизни малочисленных народов Севера. На Сахалине в этом отношении уже достигнуты важные результаты. Наметилась тенденция к повышению общей численности представителей коренных этносов. В их среде растут уровень рождаемости и средняя продолжительность жизни.
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