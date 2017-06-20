|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Четверг| 20 Июля, 12:07 |
|
|
|
Тема номера
Актуально
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
При поддержке АСИ на Сахалине планируют построить два технопарка
Этот вопрос в ходе сегодняшней встречи обсудили губернатор Олег Кожемяко и директор направления «Развитие регионов» в агентстве Игорь Кустарин.
По итогам 2016 года Сахалинская область признана одним из самых динамично развивающихся субъектов на Дальнем Востоке. Более чем на 6 процентов вырос валовой региональный продукт. Увеличились объемы инвестиций в экономику и доходы жителей. Отмечены улучшения в демографии - при росте рождаемости (ее показатель превысил среднероссийский) снижается смертность.
В области зафиксированы наибольшие в макрорегионе объемы ввода жилья – 0,68 квадратных метра в год на человека или в целом 340 тысяч «квадратов». Из них 112 тысяч - жилье социальное. Построено 69 километров автодорог – около трети всех на Дальнем Востоке.
При этом для региона пока актуальными остаются вопросы улучшения инвестиционного климата. Помощь в их решении Сахалину окажет Агентство стратегических инициатив (АСИ). Автономная некоммерческая организация создана правительством страны в том числе и для того, чтобы налаживать эффективный диалог между структурами бизнеса и власти. Делегация АСИ прибыла в Южно-Сахалинск накануне и уже успела провести ряд совещаний и встреч, посетить многие объекты.
- В Сахалинской области наметились положительные тенденции к улучшению инвестклимата, - озвучил первые итоги визита Игорь Кустарин. – В целом создаются благоприятные условия для ведения бизнеса: упрощаются процедуры подключения субъектов предпринимательства к инженерным сетям, получения ими разрешений на строительство и регистрации прав собственности. Это свидетельствует о ведении диалога властей с предпринимательским сообществом. Мы, со своей стороны, намерены выстраивать более эффективное взаимодействие с сахалинским правительством, чтобы позиции региона в национальном рейтинге инвестиционной привлекательности укреплялись.
- Уверен, такое сотрудничество даст положительные результаты. Мы уже проанализировали имеющиеся недостатки при контактах с бизнесом. Связаны они, например, со сложными процедурами по оформлению земельных участков, регистрации предприятий, использованию областного и муниципального имущества. Для исправления этих недочетов совместно с Агентством стратегических инициатив будет составлена дорожная карта, - сказал Олег Кожемяко.
При поддержке данной некоммерческой организации на Сахалине рассчитывают построить и два технопарка. В этих комплексах будут действовать особые условия хозяйствования. От бизнес-структур не потребуется нести затраты на оформление земельных участков и подключение к сетям. Различные помещения можно будет взять в пользование на условиях льготной аренды. С решением этих вопросов предприниматели смогут сосредоточиться на получении конкретного продукта.
Еще одна подобная площадка будет представлять собой детский технопарк - «Кванториум Сахалин». Школьников там обучат робототехнике, промышленному дизайну и информационным технологиям. Проект планируется реализовать на базе гимназии №3 Южно-Сахалинска и института развития образования.
- Думаю, за 2017 год мы сформируем всю необходимую проектно-сметную документацию, а в 2018 году уже начнем создавать такие технопарки, - отметил губернатор.
- Крабозаводской рыбокомбинат на Шикотане ожидают значительные перемены
- Новая ТОР "Южные Курилы" будет создана на Дальнем Востоке
- Аэропорт Южно-Сахалинска готов заплатить подрядчику за модернизацию 1,3 млрд рублей
- При поддержке АСИ на Сахалине планируют построить два технопарка
- На Сахалине возродят оленеводство и откроют этнокультурный комплекс в "Горном воздухе"
- Главная цель бизнес-миссии из Японии на Южные Курилы достигнута
- Режим Свободного порта будет введен на Сахалине в Углегорском районе
- Обозначены первые проекты для совместной хозяйственной деятельности России и Японии на Кунашире
- Курилы впервые в истории принимают крупную бизнес-миссию из Японии
- На Курилах начался массовый выход медведей к людям
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.