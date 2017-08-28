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Среда| 06 Сентября, 22:10 |
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Гран-При Сахалинского международного кинофестиваля "Край света" получил Борис Хлебников
За несколько дней сахалинские зрители увидели более 60 фильмов. Были среди них и восемь лент, созданных островными кинематографистами. Несколько лет назад «Край света» дал толчок развитию искусства кино в регионе. И уже второй год подряд созданные в области картины включаются в программу фестиваля. На этот раз по итогам зрительского голосования, организованного мэрией Южно-Сахалина, лучшей среди работ островных кинематографистов признана лента «В объятиях моря» режиссера Дмитрия Моисеева.
Конкурсная программа включала в себя девять картин. Это «Аритмия» (режиссер Борис Хлебников, Россия – Финляндия - Германия), «Заложники» (Резо Гигинеишвили, Россия - Грузия - Польша), «Сеть» (Ким Ки Дук, Южная Корея), «Молитва перед рассветом» (Жан-Стефан Совер, Франция - Великобритания), «Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов» (Александр Хант, Россия), «Слава» (Кристина Грозева, Петр Вылчанов, Болгария - Греция), «Почетный гражданин» (Гастон Дюпра, Мариано Кон, Аргентина - Испания), «Наше бегство» (Нобутеру Учида, Япония), и «Женщина со льдом» (Богдан Слама, Чехия – Словакия – Франция).
Представительное жюри отметило специальным призом за лучшую комедию о жизни в искусстве фильм «Почетный гражданин». Награды за режиссуру удостоен создатель ленты «Заложники» Резо Гигинеишвили. Исполнительница лучшей женской роли - Зузана Кронерова («Женщина со льдом»). При за лучшую мужскую роль вручен исполнителю главной роли в фильме «Аритмия» Александру Яценко. За то, что заставил наши сердца биться неровно, пояснили свои решение члены жюри. Еще один важную награду – приз зрительских симпатий – вручил режиссеру «Аритмии» Борису Хлебникову губернатор Сахалинской области Олег Кожемяко.
- Наш кинофестиваль - это не только культурное событие, но и важный социальный проект, - сказал глава региона. - То, что задумывалось в самом начале - семь лет назад, стало реально воплощаться в жизнь. Одной из смелых идей было создание на Сахалине собственной киноиндустрии. В этом году мы увидели несколько работ сахалинских авторов, которые очень тепло встретили зрители. Практически все фильмы создавались на одном энтузиазме. Считаю, что наши кинематографисты должны получать государственную помощь, чтобы иметь возможность реализовать свои творческие планы здесь, на островной земле. Поэтому я поддерживаю идею о создании островного кинофонда. Также мы сейчас активно занимаемся и расширением киносети. В 2017 году у нас открылось сразу три кинотеатра: в Томари, Тымовском и Невельске. Планируем организовать такие учреждения на севере Сахалина - в Охе и Ногликах. Возможно, вскоре и жители отдаленных территорий нашего региона смогут, не покидая своих городов и сел, стать зрителями и участниками фестиваля «Край света». Важно, что творческие мастерские продолжат работать и после завершения кинофорума. Промежуточный итог мы увидим совсем скоро. В марте 2018 года в Южно-Сахалинске откроется выставка «Сахалин. Автобиография». Будем ждать ее с большим интересом.
В завершение своего выступления Олег Кожемяко пригласил всех собравшихся в зале Чехов-центра стать участниками и зрителями следующего, восьмого по счету Сахалинского Международного кинофестиваля «Край света», который состоится в августе 2018 года.
Журнал "Дальневосточный капитал".
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