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На Сахалине планируют построить межмуниципальный мусороперерабатывающий комплекс
Это позволит улучшить на данных территориях экологическую обстановку. Такая информация прозвучала в ходе координационного совещания при губернаторе по обеспечению правопорядка в регионе. Его участники рассмотрели вопрос о соблюдении законодательства в сфере противодействия негативному влиянию на окружающую среду.
В Сахалинской области сегодня разработана территориальная схема обращения с отходами. Она предусматривает строительство 47 объектов, объединенных в 18 мусорообрабатывающих комплексов. Создание их инфраструктуры уже начато.
Например, в Тымовском районе в текущем году запланировано введение в эксплуатацию первой очереди полигона твердых бытовых отходов нового типа. На следующих этапах для него построят дополнительные линии по сортировке и термическому обезвреживанию мусора.
Разработана проектно-сметная документация на возведение подобных комплексов в Александровск-Сахалинском и Ногликском районах. В стадии завершения – подготовка проекта для нового полигона в Корсаковском округе.
А в Поронайском – планируется открыть межмуниципальный мусороперерабатывающий комплекс. Сырьем для него послужат бытовые отходы сразу из трех муниципальных образований - Поронайского, Смирныховского и Макаровского районов.
- Сейчас ведется разработка проектной документации для создания нового предприятия, - сообщил Андрей Чибисов, первый заместитель министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Сахалинской области. – Оно будет включать в себя мощности по переработке мусора, а также линии термического обезвреживания, сортировки отходов и их измельчения. Ввод его в эксплуатацию позволит, к примеру, демонтировать здания и сооружения бывшего поронайского ЦБЗ, вывезти из района около 500 тонн серы и других химических отходов, используемых при производстве бумаги в советское время.
Реализация начинания, по его словам, также поможет Сахалину вторично использовать материалы и ресурсы, снизить объемы захораниваемых отходов, вернуть в хозяйственный оборот около 20 гектаров земель и снизить негативное воздействие на окружающую среду в Поронайском, Смирныховском и Макаровском районах, где проживает более 40 тысяч человек. Проект планируется осуществить на государственные и частные средства.
В этом году, отметили на совещании, должно быть завершено и строительство первой очереди нового полигона ТБО в Южно-Сахалинске. Местом для него выбран район карьера «Известковый». Однако работы там сейчас практически заморожены.
- В областном центре вот уже несколько лет нет движения по строительству полигона и сортировочного завода - рассказы о них слышало не одно поколение горожан, а, между тем, воз и ныне там, - обратился к мэру Сергею Надсадину губернатор Олег Кожемяко, который вел совещание. - Если роль мэрии - быть просто наблюдателем в данном процессе, то это в корне неверно. Потому что именно городские власти отвечают за организацию вывоза мусора и его утилизацию. При наличии консолидированного бюджета Южно-Сахалинска в 20 миллиардов рублей на 200 тысяч населения этот вопрос должен быть уже давно решен.
Мэр областного центра согласился с критикой, отметив, что городская администрация ускорит реализацию проекта. Подводя итог обсуждению, Олег Кожемяко подчеркнул, что намерен в ближайшее время провести отдельное совещание с руководителями районов по вопросам, связанным с утилизацией отходов.
- На Сахалине планируют построить межмуниципальный мусороперерабатывающий комплекс
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