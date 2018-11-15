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На Сахалине намерены модернизировать овощехранилища
Для сельскохозяйственных предприятий и фермерских хозяйств островного региона предусмотрена государственная субсидия в размере 50 процентов от стоимости современных климатических систем, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Сахалинской области.
На территории области сегодня имеется 83 овощехранилища вместимостью около 78 тысяч тонн. Некоторые из них построены за последние пять лет и оснащены новым оборудованием. Для реконструкции хранилищ, возведенных 30-40 лет назад, предусмотрены меры государственной поддержки.
Такую информацию озвучили на заседании коллегии регионального министерства сельского хозяйства под руководством заместителя председателя правительства Сахалинской области Анатолия Макоедова.
В этом году средняя урожайность картофеля на островных сельхозпредприятиях составила 244 центнера с гектара – это лучший результат в истории области. На каждого жителя островного региона сегодня приходится около 100 килограммов этого корнеплода в год, при этом медицинская норма – 95 килограммов.
Как рассказала первый заместитель министра сельского хозяйства области Тамара Муленкова, к концу года в сахалинских теплицах планируется собрать более 7 тысяч тонн овощей закрытого грунта. За год обеспеченность сахалинцев и курильчан огурцами и помидорами возрастет на 16 процентов и будет почти полностью закрыта.
На прилавках островных торговых точек сегодня можно встретить около 20 видов овощей. Почти все хозяйства выращивают так называемую «борщевую группу» – белокочанную капусту, морковь, свеклу. Также производятся кабачки, патиссоны, тыква и другие культуры. Потенциал для расширения ассортимента представляют сельдерей, фасоль, зеленый горошек, репа.
– Сегодня, когда сельское хозяйство в островном регионе активно развивается, многие завозные товары потеснила местная продукция. В настоящее время Сахалинская область полностью обеспечена картофелем и куриным яйцом, – отметил министр сельского хозяйства региона Михаил Кузьменко.
По итогам 2018 года, в островном регионе планируется произвести более 33 тысяч тонн молока (прирост, по сравнению с прошлым годом, – 8,1 процента), более 12 тысяч тонн мяса (прирост – 44,7 процента), 141 миллион куриных яиц (прирост – 7,9 процента). Птицефабрика «Островная» в этом году закрывает потребность сахалинцев и курильчан в яйцах по всем медицинским нормам.
– Важно, что в агропромышленной отрасли островного региона растут не только количественные, но и качественные показатели, – отметил Анатолий Макоедов. – Недавно специалисты озвучили данные, что жители островной области стали меньше подвержены заболеваниям пищеварительной системы. Это связано, в том числе с высоким качеством продукции, которую производят местные сельскохозяйственные предприятия.
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