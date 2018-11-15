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Фестиваль "Территория. Сахалин" откроется спектаклем-концертом "Ван Гог. Письма к брату"
С 3 по 9 декабря сахалинцы и гости островной области увидят спектакли, хореографические и музыкальные постановки от ведущих коллективов страны. В программе фестиваля представлены Театр Наций, «Геликон-опера», Московский музей современного искусства, немецкая театральная компания Rimini Protokoll, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Сахалинской области.
«Территория. Сахалин» развернется на площадках Чехов-центра и Сахалинского театра кукол. Кроме того, спектакль «Наше все… Бродский» московские артисты сыграют в Долинске, Корсакове, Невельске и Холмске.
Об этом сообщили сегодня на пресс-конференции с участием организаторов масштабного театрального события и председателя правительства островного региона Веры Щербины.
– Многие сахалинцы и курильчане являются поклонниками театрального искусства. Яркое свидетельство тому – межрегиональный фестиваль «Сахалинская рампа» и международный фестиваль театров кукол «На островах чудес», которые полюбились зрителям и получили высокую оценку в других регионах и странах. Очень важно, что в островной области проходят мероприятия не только регионального масштаба, но также всероссийского и международного. Это позволяет островитянам познакомиться с творчеством признанных и молодых деятелей современного искусства, почувствовать свою сопричастность к культурной жизни страны, – отметила Вера Щербина.
«Территория. Сахалин» откроется спектаклем-концертом «Ван Гог. Письма к брату» с участием народного артиста России Евгения Миронова. А популярная актриса Юлия Пересильд сыграет на островной сцене Катерину в постановке «ГрозаГроза» по пьесе Александра Островского.
В исполнении солистов московской «Геликон-оперы» прозвучат лучшие песни о любви – от Элвиса Пресли до Селин Дион. Екатеринбургский театр современной хореографии «Провинциальные танцы» представит постановку «После вовлеченности. Диптих. Часть 2», отмеченный главной театральной премией страны «Золотая маска».
Моноспектакли Театра Наций из цикла «Наше все…» позволят зрителям ближе узнать ключевых фигур русской литературы – Чехова и Бродского. А студенты Школы-студии МХТ имени А. П. Чехова представят спектакль «Не про это», в центре которого – личность Маяковского.
Для юных сахалинцев Красноярский театр юного зрителя привез яркую визуальную историю «Алиsа» по мотивам знаменитой книги Льюиса Кэролла. Московский театр «Трикстер» на языке теней расскажет самым маленьким театралам «Сказку, которая не была написана».
Еще одним украшением «Территории. Сахалин» станет спектакль-квест «В гостях. Европа», который состоится не на сцене, а в квартирах южносахалинцев.
Не менее важна образовательная программа фестиваля-школы. В Южно-Сахалинске собрались 40 молодых актеров, режиссеров, музыкантов, хореографов, художников из 11 регионов Дальнего Востока. Студенты «Территории» смогут стать участниками мастер-классов и лекций именитых театральных деятелей.
– Это не парадный фестиваль, а мероприятие, на котором молодым специалистам предстоит много работать, учиться. «Территория» живет уже 12 лет, за эти годы через школу прошли примерно полторы тысячи молодых талантов. Несомненно, эта работа дает свои всходы, является импульсом для развития творческих инициатив в различных уголках нашей страны, – сказал арт-директор фестиваля Роман Должанский.
«Территория» – единственный в России фестиваль-школа с международным статусом. Каждый год он проходит не только в Москве, но и охватывает несколько российских регионов. В Южно-Сахалинске масштабное театральное событие проводится при поддержке правительства области и «Восточной горнорудной компании».
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