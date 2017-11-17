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05 Января 2018, 16:52 | Регион сегодня

12 тысяч человек вышли на лыжные трассы "Горного воздуха" на Сахалине

С начала нового года лучший горнолыжный курорт Дальнего Востока и Сибири, расположенный в окрестностях Южно-Сахалинска, уже посетили около 12 тысяч человек. Это примерно вдвое больше, чем за аналогичный период прошлого года.

 

В дни новогодних каникул на склонах «Горного воздуха» можно встретить не только сахалинцев и курильчан, но и многочисленных гостей из других регионов страны и зарубежья. Курорт в этом году популярен у  любителей скоростных спусков из Владивостока, Хабаровска, Уссурийска, Благовещенска, Петропавловска-Камчатского, а также из Москвы, Санкт-Петербурга, Твери, Мурманска, Костромы, Казани, Воронежа, городов Алтайского края и Сибири. Среди зарубежных посетителей - прибывшие из Новой Зеландии, США, ОАЭ, Германии и Белоруссии, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Сахалинской области.

По статистике, которую ведут волонтеры, дальневосточники приезжают кататься на Сахалин, как правило, на срок до недели, гости из Сибири и Центральной России - до месяца, а иностранцы – еще дольше - до двух месяцев. Многие на острове уже не в первый раз.

Притоку туристов, желающих опробовать склоны сахалинских гор, способствует тарифная политика авиакомпании «Аэрофлот». Перелет на остров из Хабаровска или Владивостока подешевел почти вдвое. В прошлом сезоне билет туда и обратно обходился в 14000-15000 рублей. В этом – 7400 рублей (Владивосток – Южно-Сахалинск - Владивосток) и 8200 рублей (Хабаровск – Южно-Сахалинск - Хабаровск). На Сахалине к услугам гостей – гостиницы на разный вкус и кошелек, от скромных гостевых домов до четырехзвездочных отелей. 

- Для удобства посетителей мы запустили бесплатные автобусы. Они курсируют по улицам Южно-Сахалинска и собирают любителей горных лыж и сноуборда. Конечная точка маршрута – «Горный воздух», - отмечает начальник отдела продаж спортивно-туристического комплекса Наталья Пахолкова.

В этом сезоне зимний курорт впервые выйдет за привычные границы горы Большевик. В работу запустят новые трассы протяженностью около 10 километров на соседней горе Красной. На нижней площадке комплекса сейчас завершается строительство входной группы. Здесь начнет работать прокат снаряжения, а также магазины, ресторан, кассы, камера хранения и видеозал с детской игровой зоной.

Сегодня «Горный воздух» предлагает гостям 25 километров трасс. Среди них - самая протяженная на Дальнем Востоке и в Сибири длиной 4,2 километра. Есть и специализированная трасса для детей.

Работает комплекс с 9:00 до 22:00 часов. В темное время его склоны освещаются. Новички смогут провести время с инструкторами и за несколько часов получить азы катания на горных лыжах или сноуборде. Открыт также прокат снаряжения.

Специально в дни новогодних каникул горнолыжный курорт ввел новый тариф – «Безлимит за 550 рублей». Приобрести его могут все посетители, желающие провести на склонах до трех часов. Тариф введен до 8 января включительно и в случае его высокой востребованности будет сохранен.

В новогодние каникулы для жителей и гостей областного центра на «Горном воздухе» подготовили обширную праздничную программу. До 7 января на верхней площадке комплекса проходит «Шепот звезд». Это камерная вечеринка для тех, кто хочет провести время с близкими в приятной атмосфере. 6 января состоится концерт бардовской песни от Дмитрия Боровикова и Вячеслава Юрьева, 7 января – «Рождественский вечер». В эти дни также пройдут конкурсы для сноубордистов и горнолыжников и детский карнавал.

Досье "Дальневосточного капитала": Спортивно-туристический комплекс «Горный воздух» открыт в 1960 году. Здесь участники советской сборной готовились к зимней Олимпиаде 1972 года в Саппоро. В постперестроечные годы комплекс забросили. Его возрождение началось при поддержке федеральных и региональных властей уже в XXI веке. Сегодня «Горный воздух» - центр одноименной территории опережающего социально-экономического развития. Здесь создается горнолыжный курорт мирового уровня, рассчитанный как на местных жителей, так и на туристов из других регионов, а также из-за рубежа. На горе Большевик обустроена самая большая на Дальнем Востоке зона катания, продолжается строительство инфраструктуры. К 2020 году на «Горном воздухе» появится свыше 50 километров горнолыжных трасс с искусственным оснежением, шесть новых канатных дорог. Частные инвесторы возведут две гостиницы, горнолыжную деревню, два водноспортивных центра, универсальный спортивный центр «Восток», японский бальнеологический комплекс. Ожидается, что к 2025 году количество посетителей комплекса составит 600 тысяч человек в год. 

Журнал "Дальневосточный капитал".

Теги: каникулы  Горный воздух  горные лыжи  сезон 


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