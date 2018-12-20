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Вторник| 05 Февраля, 11:43 |
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В правительстве Сахалина прошли кадровые перемены
И.о. руководителя аппарата губернатора и правительства Сахалинской области, министром правительства Сахалинской области назначен Арсений Дряхлов.
Назначаемый на должность заместителя губернатора Сергей Будкин родился в 1972 году в городе Корсакове Сахалинской области, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Сахалинской области. В 1994 году получил юридическое образование в Голицынском пограничном институте ФСБ России, в 2006-ом окончил Московскую академию государственного и муниципального управления РАГС при Президенте РФ, в 2007-ом - Академию ФСБ России. Более 20 лет посвятил службе в органах безопасности. Награжден двумя орденами Мужества, двумя медалями «За отвагу», медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, медалью Суворова.
В 2014 году стал заместителем главы города Муравленко Ямало-Ненецкого автономного округа по общественной безопасности.
С 2016 года работал главным федеральным инспектором Сахалинской области. В его обязанности входил контроль за исполнением в регионе указов, распоряжений и иных решений Президента Российской Федерации. Сергей Будкин также руководил деятельностью приемной Президента Российской Федерации в Сахалинской области.
И.о. руководителя аппарата губернатора и правительства Сахалинской области-министр правительства Сахалинской области Арсений Дряхлов родился в Нижнем Новгороде 3 августа 1979 года. Получил два высших образования в Волго-Вятской академии государственной службы: менеджер по специальности «Государственное и муниципальное управление», экономист по специальности «Финансы и кредит».
Трудовой путь начинал в законодательном собрании Нижегородской области. Затем перешел в ОАО «Нижегородская инжиниринговая компания «Атомэнергопроект».
В 2008 году стал сотрудником ООО «Лукойл-Энергосети» в Москве, где реализовал проект по трансформации стандарта закупочной деятельности на предприятии. В 2013 году начал работать в аппарате правительства Нижегородской области в должности начальника отдела, через два года стал заместителем министра энергетики и ЖКХ Нижегородской области. В 2017 - министром экологии и природных ресурсов Нижегородской области.
Перед тем, как возглавить аппарат губернатора островного региона, был руководителем аппарата президента АО Инжиниринговая компания «АСЭ» в Москве.
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