Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
АТР РФ ДФО
www.dvkapital.ru
Понедельник| 05 Марта, 15:06 |
О КОМПАНИИ РЕКЛАМА АРХИВ | ПОДПИСКА | RSS |
Амурская область
Еврейская автономная область
Камчатский край
Магаданская область
Приморский край
Республика Саха (Якутия)
Сахалинская область
Хабаровский край
Чукотский автономный округ
Курсы валют
1 USD 56 р.
1 EUR 69 р.
100 JPY 5300 р.
10 CNY 890 р.
Индексы ММВБ
Тема номера
Дальнему Востоку нужны новые самолеты и финансы для решения амбициозных задач
свежий номер
Дальневосточный капитал № 1, 2018

Регион сегодня
05.03 |
Владивостоку не хватило "Довлатова"
05.03 |
Авиамаршрутом Владивосток – Харбин – Владивосток воспользовались более 15 тысяч пассажиров
05.03 |
7 тысяч зрителей побывали на празднике открытия "Берингии-2018" на Камчатке
05.03 |
На Сахалине обсудили программу безвизовых обменов между Россией и Японией
05.03 |
В ТОР "Южная Якутия" приходят зарубежные инвесторы
статьи раздела
Часовой пояс
19 Февраля 2018, 09:15
На "дальневосточный гектар" претендуют 108,3 тыс. заявителей Безусловным лидером по количеству заявок остается Приморье
статьи раздела
Финансы
16 Февраля 2018, 15:37
Прорывом в сфере льготного кредитования малого бизнеса на Дальнем Востоке станет программа "6,5%" Льготное кредитование на Дальнем Востоке зависит от активности бизнеса и банков
статьи раздела
Отрасль
16 Февраля 2018, 14:31
Есть ли IT-рынок на Дальнем Востоке? Дальний Восток в последние годы вызывает все больший интерес российских и международных инвесторов. В регионе запланированы и уже реализуются масштабные проекты, которые востребуют значительное количество персонала с современными компетенциями и опытом.
статьи раздела
Территория
14 Февраля 2018, 18:12
Сколько Приморский край нашел и потерял на ТОРах и режиме СПВ Несогласованность действий бизнеса и властей, нерешенный земельный вопрос тормозят развитие территории
статьи раздела
Регион сегодня
14 Февраля 2018, 17:07
Мерзлота в Якутии перестает быть вечной Глобальное потепление влечет за собой множество последствий, среди которых одним из наиболее серьезных на Севере, в Сибири и на Дальнем Востоке России является деградация вечной мерзлоты. Вечная мерзлота в той или иной мере присутствует в стране на площади 10,7 млн км или 65% ее территории.
статьи раздела

Актуально

главная
Рекомендует: Саммит АТЭС-2012
Регион сегодня Компании Партнеры Страницы истории
Часовой пояс Финансы Персона Восточное кольцо
Тема номера Рынки Кадры Криминал
Мнение Отрасль Территория Вкус жизни
Проект ДК Инновации Среда обитания Спорт
Регион сегодня
05 Марта 2018, 12:41 | Регион сегодня |

На Сахалине обсудили программу безвизовых обменов между Россией и Японией

Региональные российско-японские консультации по безвизовым поездкам граждан России и Японии в 2018 году прошли в Южно-Сахалинске.

Стороны обсудили программу безвизовых поездок на предстоящий сезон и даты визитов, а также высказали свои пожелания и предложения.

 

 

В региональных консультациях приняли участие заместитель председателя правительства Сахалинской области Алексей Белик, члены областной комиссии по проведению безвизовых поездок граждан России и Японии, представители МИД России, Южно-Курильского и Курильского городских округов, территориальных федеральных ведомств, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Сахалинской области.

– Правительство Сахалинской области с учетом современных реалий оказывает содействие в развитии безвизовых поездок. Япония для нас является одним из ключевых партнеров в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Об этом свидетельствуют показатели внешней торговли, сотрудничества в инвестиционном пространстве. Программа безвизовых обменов формирует интерес к культуре соседней страны, позволяет жителям Российской Федерации и Японии лучше узнавать и понимать друг друга, – отметил Алексей Белик. 

Он напомнил, что в 2017 году для посещения японцами мест захоронений на островах Итуруп и Кунашир впервые был организован прямой чартерный авиарейс.

Японская делегация прибыла на Сахалин в составе 16 человек – это представители канцелярии кабинета министров и МИД Японии, губернаторства Хоккайдо, общественных организаций, занимающихся вопросами безвизовых обменов на территории Страны восходящего солнца. Также в консультациях участвовали представители Генерального консульства Японии в Южно-Сахалинске.

– Безвизовые обмены в прошлом году осуществлялись очень плодотворно, благодаря насыщенным программам. Например, в августе 2017 года японцы посещали кладбища на островах Юрий и Зеленый. Визиты прошли удачно, жители Японии были рады побывать в этих местах, – заявил председатель Хоккайдской комиссии Кито Хироши.

Помимо консультаций для членов японской делегации подготовили культурную программу: посещение областного краеведческого и художественного музеев, литературно-художественного музея книги А.П.Чехова, исторического парка «Россия – моя история».

Безвизовые обмены осуществляются в рамках межправительственных договоренностей от 1986, 1991 и 1999 годов. За этот период южные Курильские острова посетили более 23 тысяч японских граждан. Они побывали на местах захоронений и бывшего проживания соотечественников. Кроме того, проходили молодежные и культурные обмены, а также обмены специалистами. Японию по программе безвизовых обменов за это время посетили более 10,5 тысяч жителей Итурупа, Кунашира и Шикотана. 

Журнал "Дальневосточный капитал".

Теги: Япония  безвизовые обмены 


Loading...



Новости раздела




Комментарии
  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:
Опрос Спецпроекты Интервью Аналитика
Наши партнеры
Администрации Сми Полезные ссылки Статистика
Регион сегодня
20 Февраля 2018, 14:52
В Приморье начали президентскую программу льготной ипотеки до 3 млн рублей Обязательными требованиями являются первоначальный взнос и российское гражданство
статьи раздела
Loading...
RedTram
Регион сегодня
20 Февраля 2018, 13:44
Во Владивостоке начали серийное производство новой модели Mazda Это третья модель Mazda, сборка которой организована во Владивостоке
статьи раздела
Регион сегодня
19 Февраля 2018, 15:12
"Новый гимн" Владивостока теперь может услышать каждый желающий "Этот город неповторим, ему нет подобных во всем мире"
статьи раздела
Компании
19 Февраля 2018, 08:30
"Восток-ИнвестСталь": Движение вперед Компания встречает пятнадцатилетие и утверждает стратегию партнерства
статьи раздела
Вкус жизни
14 Февраля 2018, 12:25
Во Владивостоке набирает обороты брутальная косметология Все больше мужчин хотят быть красивыми, посещают салоны и пользуются биоревитализацией
статьи раздела
о компании | свежий номер | проект ДК | реклама | архив | подписка | rss | поиск | контакты
Адрес: 690950, г. Владивосток, пр-т Красного знамени 10 • тел./факс: (423) 245-04-85, 245-03-94 • e-mail: kapital@zrpress.ru
© 2000-2011 ОАО «Издательская компания «Золотой Рог». Все права на материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, графических и фотоматериалов ссылка на «Дальневосточный капитал» обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на «Дальневосточный капитал» обязательна. Создание и поддержка: ОАО «Издательская компания «Золотой Рог». Данный сайт содержит информационную продукцию категории 16+.
џндекс.Њетрика