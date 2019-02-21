|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Вторник| 05 Марта, 16:52 |
|
|
|
Тема номера
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
В сахалинских теплицах к 8 марта вырастили тюльпаны в промышленных масштабах
Количества хватит, чтобы подарить весенние цветы каждой представительнице прекрасного пола в островной области. Сахалинские цветы обойдутся островитянам на 40 процентов дешевле привозных. Один цветок будет стоить 75 рублей, оптовые покупатели получат скидку, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Сахалинской области.
– Луковицы тюльпанов мы заказали из Голландии. Цвета и формы подобрали на любой вкус – ярко-алые, пыльно-оранжевые, нежно-розовые, бокаловидные и похожие на пионы. Новинка этого года – сорт, в котором каждый цветок пахнет по-разному. У одного возможны фруктовые, сладкие нотки, у другого – более терпкий аромат, который сразу заполняет всю комнату, – рассказала начальник отдела материально-технического обеспечения совхоза «Тепличный» Алина Галкина.
В этом году на предприятии увеличили количество сортов тюльпанов. В 2018 году их было около 40, а в этом – около 60. Часть из них выращивается постоянно, это полюбившиеся покупателям сорта, остальные сорта – экспериментальные.
Спрос на букеты в сахалинских цветочных магазинах растет с самых первых дней весны – в день только на одной торговой точке продают по 10-15 тысяч тюльпанов. Специалисты заверяют: цветов выращено так много, что останется на весь март.
Нарастить объемы позволила модернизация мощностей предприятия. «Совхоз «Тепличный» – один из резидентов территории опережающего развития сельскохозяйственного направления «Южная», в рамках которой реализуются профильные инвестпроекты.
На предприятии построен современный тепличный комплекс общей площадью 8 гектаров. Последняя очередь введена в эксплуатацию в январе 2018 года. Это позволило увеличить объемы производства овощей, выращенных в закрытом грунте и обеспечивать жителей Сахалинской области свежими овощами круглый год. Предприятие также занимается выращиванием цветов.
Работа по модернизации сельскохозяйственных предприятий в Сахалинской области проводится в соответствии с задачами госпрограммы развития аграрной отрасли Российской Федерации.
- На Сахалине построят самый протяженный в России угольный конвейер
- В сахалинских теплицах к 8 марта вырастили тюльпаны в промышленных масштабах
- Сахалинские власти в апреле вернут единый авиатариф на Курилы
- На Сахалине планируют увеличить объемы переработки нефти
- На Южных Курилах вдвое увеличат темпы жилищного строительства
- Сахалин получит дополнительно 14,5 млрд рублей на возведение арендного жилья
- Жители Курильских островов получили безлимитный Интернет
- Основной этап переукладки железной дороги на Сахалине завершится к осени
- IV региональный чемпионат "Молодые профессионалы" стартует на Сахалине
- Главным призом в турнире для любителей зимней рыбалки "Сахалинский лед" стали 100 тысяч рублей
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.