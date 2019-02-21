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На Сахалине построят самый протяженный в России угольный конвейер
Такая информация была озвучена на совещании, посвященном развитию морских портов Сахалинской области, под председательством главы региона Валерия Лимаренко, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Сахалинской области.
Открывая мероприятие, врио губернатора подчеркнул, что морской транспорт в экономике Сахалина и Курил играет во многом определяющую роль. Сегодня в области действует восемь портов и одиннадцать морских терминалов. При этом портовая инфраструктура на островах требует модернизации.
- Многим сооружениям необходим капитальный ремонт или реконструкция, чтобы отвечать современным нормам работы перегрузочной техники и морских судов большой вместимости. Это особенно важно, учитывая темпы развития нашего региона, реализацию инвестиционных проектов, успех которых зависит, в том числе, от эффективной и бесперебойной деятельности морского транспорта, - отметил Валерий Лимаренко.
Как сообщил председатель совета директоров «Восточной горнорудной компании» (ВГК) Олег Мисевра, на территории Углегорского района будет построен самый протяженный в России 28-километровый угольный конвейер. Он соединит Солнцевский разрез и морской порт Шахтерск, развитие и перспективы которого напрямую связаны с планами по увеличению добычи угля и его экспорту в страны Азиатско-тихоокеанского региона. Запуск линии в работу позволит увеличить объемы транспортировки угля с разреза в порт с 7,5 миллиона тонн по итогам 2018 года до 20 миллионов тонн в перспективе. Проект уже поддержали федеральные и областные власти.
Сейчас его реализация переходит в практическую плоскость. Компания заключила договор на изготовление, поставку и монтаж оборудования магистрального ленточного конвейера. Документы подписали резидент свободного порта Владивосток - «ВГК Транспортные системы» и подрядчик работ - французская компания RBL-REI SA, один из мировых лидеров в области инжиниринга подобных систем.
Изготовление оборудования конвейера начнется в мае 2019, а в конце года планируется приступить к строительным работам - вертикальной планировке трассы линии и монтажу фундамента. Завершить возведение объекта планируется в 2021 году.
Общий объем расходов предварительно оценивается в 7,8 миллиарда рублей. Инвестором выступит «Восточная горнорудная компания», которая в ближайшие 4 года планирует вложить в развитие добычи и экспорта угля на территории Углегорского района порядка 20 миллиардов рублей.
- Магистральный угольный конвейер в Углегорском районе станет одним из самых современных не только в России, но и в мире. Запуск объекта существенно снизит нагрузку на автомобильные дороги в муниципальном образовании и положительно повлияет на экологию, поскольку на всем своем протяжении он будет «закрытым». Реализация проекта создаст дополнительные высокотехнологичные рабочие места, значительно увеличит наши налоговые отчисления в областной и муниципальный бюджеты, - отметил в своем выступлении Олег Мисевра.
По статистике компании, каждое рабочее место в порту создает еще минимум четыре: три – на угольном разрезе и одно – в сервисно-подрядных организациях. Сегодня общая численность специалистов, занятых на предприятиях «ВГК» и в компаниях-партнерах, составляет около 3 тысяч человек.
На совещании также обсудили планы развития и других портов Сахалина. Например, в Корсаковском планируется построить пирс и морской вокзал, создав условия для комфортного обслуживания пассажиров и приема круизных судов. Также здесь рассчитывают организовать судоремонт и обеспечить условия для проведения туров на яхтах.
Порт Поронайска связывает перспективы своего развития с разработкой в районе песчаного карьера, Невельска – с созданием судоремонтного производства, Холмска – международного транспортного узла.
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