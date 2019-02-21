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05 Марта 2019, 09:30 | Регион сегодня |

На Сахалине построят самый протяженный в России угольный конвейер

28-километровую линию по транспортировке угля в Углегорском районе возведет компания, ставшая резидентом свободного порта Владивосток.

Такая информация была озвучена на совещании, посвященном развитию морских портов Сахалинской области, под председательством главы региона Валерия Лимаренко, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Сахалинской области.

Открывая мероприятие, врио губернатора подчеркнул, что морской транспорт в экономике Сахалина и Курил играет во многом определяющую роль. Сегодня в области действует восемь портов и одиннадцать морских терминалов. При этом портовая инфраструктура на островах требует модернизации.

- Многим сооружениям необходим капитальный ремонт или реконструкция, чтобы отвечать современным нормам работы перегрузочной техники и морских судов большой вместимости. Это особенно важно, учитывая темпы развития нашего региона, реализацию инвестиционных проектов, успех которых зависит, в том числе, от эффективной и бесперебойной деятельности морского транспорта, - отметил Валерий Лимаренко.

Как сообщил председатель совета директоров «Восточной горнорудной компании» (ВГК) Олег Мисевра, на территории Углегорского района будет построен самый протяженный в России 28-километровый угольный конвейер. Он соединит Солнцевский разрез и морской порт Шахтерск, развитие и перспективы которого напрямую связаны с планами по увеличению добычи угля и его экспорту в страны Азиатско-тихоокеанского региона. Запуск линии в работу позволит увеличить объемы транспортировки угля с разреза в порт с 7,5 миллиона тонн по итогам 2018 года до 20 миллионов тонн в перспективе. Проект уже поддержали федеральные и областные власти.

Сейчас его реализация переходит в практическую плоскость. Компания заключила договор на изготовление, поставку и монтаж оборудования магистрального ленточного конвейера. Документы подписали резидент свободного порта Владивосток - «ВГК Транспортные системы» и подрядчик работ - французская компания RBL-REI SA, один из мировых лидеров в области инжиниринга подобных систем.

Изготовление оборудования конвейера начнется в мае 2019, а в конце года планируется приступить к строительным работам - вертикальной планировке трассы линии и монтажу фундамента. Завершить возведение объекта планируется в 2021 году.

Общий объем расходов предварительно оценивается в 7,8 миллиарда рублей. Инвестором выступит «Восточная горнорудная компания», которая в ближайшие 4 года планирует вложить в развитие добычи и экспорта угля на территории Углегорского района порядка 20 миллиардов рублей.

- Магистральный угольный конвейер в Углегорском районе станет одним из самых современных не только в России, но и в мире. Запуск объекта существенно снизит нагрузку на автомобильные дороги в муниципальном образовании и положительно повлияет на экологию, поскольку на всем своем протяжении он будет «закрытым». Реализация проекта создаст дополнительные высокотехнологичные рабочие места, значительно увеличит наши налоговые отчисления в областной и муниципальный бюджеты, - отметил в своем выступлении Олег Мисевра.

По статистике компании, каждое рабочее место в порту создает еще минимум четыре: три – на угольном разрезе и одно – в сервисно-подрядных организациях. Сегодня общая численность специалистов, занятых на предприятиях «ВГК» и в компаниях-партнерах, составляет около 3 тысяч человек.

На совещании также обсудили планы развития и других портов Сахалина. Например, в Корсаковском планируется построить пирс и морской вокзал, создав условия для комфортного обслуживания пассажиров и приема круизных судов. Также здесь рассчитывают организовать судоремонт и обеспечить условия для проведения туров на яхтах.

Порт Поронайска связывает перспективы своего развития с разработкой в районе песчаного карьера, Невельска – с созданием судоремонтного производства, Холмска – международного транспортного узла.

Журнал "Дальневосточный капитал". 

Теги: Углегорский район  Сахалин  угольный конвейер 


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