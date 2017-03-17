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Среда| 05 Апреля, 19:42 |
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На Сахалине продолжается "перешивка" железнодорожного пути
Как заявил заместитель начальника Сахалинского территориального управления Дальневосточной железной дороги Андрей Семенец, работы по «перешивке» в этом году начались с сооружения специализированной базы для складирования рельсошпальной решетки на станции Холмск-сортировочный. Пакеты c рельсошпальной решеткой для нового пути уже начали поступать через паромную переправу Ванино–Холмск с материковой части ДВЖД. Максимальный объем накопления на данной базе составит 82,5 км.
Продолжается формирование основных запасов материалов верхнего строения пути, поставка новых мостовых пролетов, дополнительной техники и оборудования.
Напомним, что работы по переустройству островной магистрали с колеи 1067 мм на общесетевые стандарты ведутся с 2005 года. За 11 лет из 806 км главного хода «перешито» 619,4 км, сооружено 64 новых моста и более 80 водопропускных труб, выполнен значительный объем других технологических работ. Полностью завершить реализацию проекта планируется в 2020 году.
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