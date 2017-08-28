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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Вторник| 05 Сентября, 20:33 |
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На Сахалин для производства итальянских сыр привезут коров из Дании
«Цель получить коров, которые дают более 9 тонн молока в год. Таких коров можно приобрести в Северной Америке – США и Канаде и в Европе. Между Россией и Северной Америкой есть ряд нерешенных вопросов, связанных с карантинными заболеваниями. Поэтому достаточно рискованно завозить оттуда скот. Сахалинская область абсолютно чистый в этом плане регион. Подвергать риску целый остров было бы неправильно с нашей стороны. Поэтому мы решили завозить скот из Европы. Тем более нам было с чем сравнивать. В Приморском крае мы завозили первую партию из Америки, вторую – из Европы. В принципе большой разницы между поголовьями нет. В Европе не так много мест, откуда можно привести поголовье. Основные страны – Германия, Голландия, Дания. В Дании скот, по объективным оценкам специалистов, которые занимаются отбором, на уровень выше чем в Голландии и Германии. Поэтому мы решили брать оттуда», - рассказал Богдан Хилько.
По словам управляющего директора, для отбора поголовья в Дании привлекались зарубежные консультанты, отбиравшие скот вместе с российскими экспертами. Как уточнил инвестор, в рамках первой и второй очереди реализации инвестиционного проекта будет создан животноводческий комплекс.
«Первая очередь – это 720 голов. Небольшое количество животных на старте позволит отработать все технологии их содержания, сработать команду и проверить механизмы фермы. Все объекты, которые мы планировали в рамках первой очереди, уже построены. Идет установка технологического оборудования и обвязка инженерными сетями. Вторая включает в себя завоз 1280 голов», - сообщил Богдан Хилько.
Запуск молокозавода предполагается на третьей стадии реализации проекта. «Будет выпускаться вся линейка молочной продукции – мягкие и твердые сыры, йогурты, творога, молочные десерты. Среди мягких сыров мы сможем предложить и итальянские мягкие сыра», - уточнил он.
Отметим, что сегодня на территории Дальнего Востока создано 18 территорий опережающего развития: «Индустриальный парк «Кангалассы», «Южная Якутия» (Республика Саха (Якутия); «Беринговский» (ЧАО); «Белогорск», «Приамурская», «Свободный» (Амурская обл.); «Хабаровск», «Комсомольск», «Николаевск» (Хабаровский край), «Надеждинская», «Большой Камень», «Михайловский», «Нефтехимический» (Приморский край); «Камчатка» (Камчатский край); «Южная», «Горный воздух» , "Курилы" (Сахалинская обл.), «Амуро-Хинганская» (ЕАО).
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