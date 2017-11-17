|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Вторник| 05 Декабря, 10:52 |
|
|
|
Тема номера
Актуально
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
На проектирование мостового перехода с Сахалина на материк выделено 7 млрд рублей
Об этом заявил начальник Дальневосточной железной дороги – филиала ОАО «РЖД» Николай Маклыгин в ходе совещания, которое провел 4 декабря в Южно-Сахалинске вице-премьер – полпред Президента в ДФО Юрий Трутнев.
"Что касается проектно-изыскательских работ, то сейчас у нас идет предТЭО. После этого необходимо будет проводить проектные работы, считать, сколько точно будет стоить мост и после этого вносить предложения на рассмотрение главы государства", - прокомментировал Юрий Трутнев, вице-премьер - полпред Президента РФ в ДФО.
В инвестиционной программе РЖД на подготовку технико-экономического обоснования и проектирование мостового перехода Селехин – Ныш, который соединит остров с материковой частью России, предусмотрено 7 млрд рублей.
В ходе совещания были также рассмотрены вопросы переустройства Сахалинской железной дороги на общесетевую ширину колеи и развития портовой инфраструктуры Сахалинской области.
- На проектирование мостового перехода с Сахалина на материк выделено 7 млрд рублей
- Около 450 млн рублей направлено на модернизацию железнодорожного пути на Сахалине
- На Шикотане, в Невельске и Холмске приведут госграницу в порядок
- На Сахалине хотят создать свою авиакомпанию для местных рейсов
- На Сахалине "Горный воздух" примет российских олимпийцев – горнолыжников и сноубордистов
- РЖД планирует потратить на проект железнодорожного моста на Сахалин 1 млрд рублей
- На Сахалине определят лучшего мастера суши
- В аэропорту Южно-Сахалинска началась модернизация перронов с помощью уникальной техники
- На Сахалине и Курилах за всю путину выловили всего около 50 тысяч тонн лосося
- На Сахалине подошли к "лососевому" вопросу с научной стороны
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.