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Строительство мостового перехода "Сахалин – материк" может начаться в 2021 году
Такая информация прозвучала в ходе совещания по вопросам развития транспортной инфраструктуры Сахалинской области. Его провел прибывший в регион с рабочей поездкой заместитель Председателя Правительства РФ – полномочный Представитель Президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.
О том, что российское правительство предметно изучает возможности строительства транспортного перехода на Сахалин, ранее неоднократно говорил Президент РФ Владимир Путин.
Выступая на пленарной сессии Восточного экономического форума в сентябре этого года, глава государства в частности заявил: «Чтобы у бизнеса была возможность быстро и дёшево доставлять свою продукцию из стран АТР в Европу и назад, в другие регионы, на Дальнем Востоке прокладываются новые транспортные коридоры и наращиваются портовые мощности. Предметно изучаем возможность строительства железнодорожного перехода на остров Сахалин. Вместе с развитием Северного морского пути, модернизацией БАМа и Транссиба, реализацией других проектов всё это позволит превратить российский Дальний Восток в один из важнейших логистических узлов мира».
По поручению Президента вопросами реализации инфраструктурного проекта сейчас занимаются сразу несколько федеральных министерств и ведомств. Ведущая роль в этом процессе отведена ОАО «Российские железные дороги» (РЖД). В 2018 году компания намерена разработать технико-экономическое обоснование строительства транспортного перехода на Сахалин, а впоследствии – приступить и к проектированию, которое, с учетом сложности работ, займет около 3 лет. Об этом на совещании рассказал начальник Дальневосточной железной дороги Николай Маклыгин. Средства на эти цели уже заложены в бюджет РЖД и инвестиционную программу компании, добавил он.
Строительство транспортного перехода, по расчетам железнодорожников, может начаться в 2021 году. Общая протяженность новой линии между материком и Сахалином составит около 600 километров. Она проляжет от станции Селихино близ Комсомольска-на-Амуре до поселка Ныш на северо-востоке острова, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Сахалинской области.
- Вопрос для Сахалина крайне важный, это его будущее, - отметил Юрий Трутнев, подчеркивая значимость начинания для социально-экономического развития региона. - Сейчас наша общая задача – провести серьезную подготовительную работу в рамках проекта. Понятно, что окончательное решение по строительству моста, с учетом множества факторов, может приниматься только на уровне Президента Российской Федерации.
- Очевидно, что создание перехода между Сахалином и материком поможет в полной мере раскрыть экономический потенциал островной экономики, - считает губернатор региона Олег Кожемяко. – За этим проектом стоят надежное транспортное сообщение области с континентальной частью страны и существенное увеличение поставок сюда грузов, ключевые вопросы доступности товаров и их стоимости – всего того, что в конечном итоге отражается на качестве жизни людей.
О взаимодействии в вопросах реализации проекта сахалинские власти ранее договорились с руководством Дальневосточной железной дороги. Прежде всего, на острове предстоит завершить перевод на общероссийский стандарт узкоколейной стальной магистрали. Эта работа ведется с 2003 года. Уже сегодня под материковый габарит реконструировано 625 километров главного пути из 806. Полностью завершить «перешивку» островной железной дороги планируется в 2020 году.
При проведении данной операции, обратил внимание Юрий Трутнев, важно не создать неудобств отправителям и получателям грузов, которые пользуются услугами железной дороги.
В ходе совещания был рассмотрен и еще один значимый инфраструктурный вопрос, который связан с модернизацией сахалинских портов. С реализацией проекта транспортного перехода у них существенно увеличиваются возможности для наращивания объемов перевалки грузов. Однако прежде необходимо провести реконструкцию и техническое перевооружение морских гаваней. Данная работа не налажена должным образом федеральными ведомствами и, в частности, Росморпортом, отметил вице-премьер и полпред.
- Что касается морского сообщения, сказать честно, у меня очень плохое ощущение. Надо углублять причалы, порты реконструировать, а у ведомств неразбериха, люди как-то очень вяло и некомпетентно работают. Обратились к соответствующим уполномоченным органам, получили ответ, что грунт, который будет образовываться при дноуглублении, надо будет вывозить за 100 километров, и положили это в папку. Ну, раз так далеко, то делать ничего не надо, - сказал Юрий Трутнев. - В протоколе сегодняшнего совещания сформулируем короткие сроки для решения этих вопросов, а если ответы не появятся, то будут предложения о наказании или увольнении лиц, которые так плохо работают, - подытожил полпред.
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