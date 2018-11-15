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На Сахалине переведут на газ 12 котельных
Об этом на пресс-конференции, посвященной реализации программы газификации в Сахалинской области, сообщил заместитель председателя регионального правительства Владимир Сидоренко.
В текущем году введен в работу межпоселковый газопровод для газификации 138 домов в селе Дальнем, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Сахалинской области. В районе «Майский» Южно-Сахалинска газ подведен к 37-ми домовладениям и 6 предприятиям. Продолжались работы по газификации сел Новая Деревня и Троицкое. В Дальнем Начаты работы по газификации жилых районов «Санта», «Уюновка», «Авиационный» (Листвиничное) и «Ботанический сад». Работы здесь планируют завершить в последующие два года. В городе Долинске начаты работы по строительству газораспределительной сети, разработана проектная документация по газификации села Сокол. Разработаны схемы газоснабжения Поронайска и Александровска-Сахалинского. В Корсаковском районе ведется проектирование 2-го этапа газификации города Корсакова и села Раздольное, параллельно идет проектирование двух крупных котельных в Корсакове.
- В этом году проведен огромный объем работ, но задачи на ближайшую перспективу еще более амбициозные. Если в этом году из бюджета области на программу газификации было направлено около 600 миллионов рублей, то в проекте главного финансового документа на 2019 год запланировано выделение 1,8 миллиарда рублей, а на 2020 год – более 2 миллиардов рублей. Это говорит о том, что мы значительно наращиваем темпы газификации региона, - сказал заместитель председателя правительства.
В последующий трехлетний период на Сахалине планируется построить около 280 километров внутрипоселковых газопроводов, перевести на природный газ 12 муниципальных котельных. Голубое топливо впервые придет на коммунальные объекты в Тымовском, Долинском, Макаровском, Корсаковском, Поронайском и Александровск-Сахалинском районах.
В планах областных властей и активное использование сжиженного природного газа (СПГ), который получают на малотоннажном заводе, введенном в эксплуатацию в сентябре 2018 года. На Сахалине на СПГ будут переведены котельные города Невельск и села Озерское Корсаковского района. В перспективе прорабатываются варианты поставок на южные Курильские острова. Перевод котельных с дизельного топлива на сжиженный газ позволит существенно сэкономить бюджетные средства. Первый этап проекта по газификации Курильских островов планируется реализовать к 2025 году.
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