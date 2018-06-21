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Понедельник| 09 Июля, 13:04 |
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Ледокольное судно "Евгений Примаков" будет работать в Охотском море
По своим характеристикам судно является одним из лучших в своем классе, сочетая в себе высокую маневренность, мощность и пассажировместимость. При достаточно небольших размерах "Евгений Примаков" способен принять на борт для эвакуации до 300 человек и перевезти их в ближайший порт, сообщает ИА Sakh.com со ссылкой на пресс-службу "Сахалин Энерджи".
Конструкция и оборудование судна "Евгений Примаков" позволяет ему круглогодично работать в мультифункциональном режиме: обеспечивать снабжением и расходными материалами персонал нефтегазодобывающих платформ, нести аварийно-спасательное дежурство и оперативно реагировать на чрезвычайные ситуации, при необходимости осуществлять комплекс других подводных и надводных операций.
Постоянное дежурство таких судов в акватории Охотского моря будет способствовать повышению безопасности и надежности выполняемых работ.
"Евгений Примаков" будет работать под российским флагом, порт приписки — Санкт-Петербург. Экипаж судна — российские моряки.
В торжественной церемонии приняли участие заместитель председателя Правительства РФ Дмитрий Рогозин, губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко, заместитель министра транспорта РФ — руководитель Федерального агентства морского и речного транспорта Виктор Олерский, директор по производству компании "Сахалин Энерджи" Оле Мыклестад, генеральный директор — председатель правления ПАО "Совкомфлот" Сергей Франк.
Директор по производству "Сахалин Энерджи" Оле Мыклестад отметил: "Евгений Примаков" ‒ одно из четырех судов, построенных по долгосрочному соглашению между "Сахалин Энерджи" и "Совкомфлотом" для работы на проекте "Сахалин-2". Я горжусь тем, что в течение следующих двадцати лет оно будет обеспечивать наилучшие условия труда и безопасность для наших трех морских производственных платформ в Охотском море. Уверен, что присутствие таких судов в нашем флоте делает нас сильнее и укрепляет стратегические позиции компании".
Почетными гостями церемонии стали члены семьи Евгения Примакова. Крестной матерью нового судна стала Виктория Марич, проректор по международным связям Государственного университета морского и речного флота (ГУМРФ) имени адмирала Макарова.
Работы по строительству всех судов серии выполнила верфь Arctech Helsinki Shipyard. Техническое наблюдение за строительством судна, как и за остальными судами, построенными для работы в рамках проекта "Сахалин-2", осуществлял "Российский морской регистр судоходства" (РС).
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