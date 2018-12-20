|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Среда| 06 Февраля, 16:42 |
|
|
|
Тема номера
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
В Сахалинской области стартуют ярмарки нового формата
Концепцию таких мероприятий обсудили на рабочем совещании в сахалинском правительстве, которое провел глава области Валерий Лимаренко.
На ярмарках нового типа будут представлены культурные и образовательные программы. Кроме того, на площадках развернут зоны питания и приготовления еды, развлечений, торговли продуктами и сувенирами по сниженным ценам, изделиями, произведенными местными мастерами. Каждый муниципалитет разработает собственную программу праздника, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Сахалинской области.
Первую ярмарку решено провести в Южно-Сахалинске. Впоследствии этот опыт распространят еще на пять районов. Начиная с мая, такие мероприятия будут проходить уже по всему региону.
— Для жителей Сахалинской области эти ярмарки должны стать новыми местами притяжения, где можно интересно и весело провести выходной день вместе с семьей, поучаствовать в мастер-классах или спортивных конкурсах, приобрести продукцию по ценам производителей, в том числе из других районов нашего региона, — отметил глава региона Валерий Лимаренко.
По словам заместителя министра культуры Сахалинской области Нонны Лаврик, такие мероприятия будут способствовать развитию местных талантов, дадут возможность для реализации молодежных коллективов и знакомства жителей области с областными и районными коллективами. Кроме того, профильное министерство предлагает запустить на ярмарках музейно-выставочные компоненты, театральные и арт-десанты.
Даты проведения ярмарок приурочены к праздникам и памятным датам – это I зимние Международные спортивные игры "Дети Азии", масленица, пасха, красная горка, весенняя ярмарка и другие.
- В Сахалинской области стартуют ярмарки нового формата
- Сахалин готов к старту международных игр "Дети Азии"
- В правительстве Сахалина прошли кадровые перемены
- "Газпром" планирует построить на Сахалине комплекс по производству СПГ
- По Сахалину будут курсировать рельсовые автобусы
- Сахалин и "Газпром" наращивают темпы газификации региона
- Обладатель наград "Росатома" стал и.о.управляющего делами губернатора и правительства Сахалина
- Горнолыжный курорт "Горный воздух" на Сахалине станет круглогодичным
- На Итурупе крещенские купели обустроят рядом с горячими источниками
- В Корсаков поступили ГАЗели, работающие на двух видах топлива
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.