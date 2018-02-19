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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Вторник| 06 Марта, 15:15 |
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Основная задача для Сахалина - привлечь частные инвестиции в инфраструктурные объекты
Он отметил, что на необходимость работы в этом направлении 1 марта обратил особое внимание Президент России Владимир Путин в своем Послании Федеральному Собранию.
- Глава государства подчеркнул важность активной политики по привлечению инвестиций, формированию центров социального и экономического роста на Дальнем Востоке, поставил задачу создать все условия, чтобы люди здесь жили комфортно, чтобы население дальневосточных регионов увеличивалось, - сказал губернатор. - Все это особенно актуально для Сахалинской области - форпоста России в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
Подводя итоги 2017 года, Олег Кожемяко охарактеризовал его как период стабильности и поступательного развития практически всех отраслей экономики. Объем валового регионального продукта - 877,6 миллиарда рублей, промышленного производства - 742,6 миллиарда рублей. Инвестиции в основной капитал - порядка 300 миллиардов рублей, или 117,3 процента к уровню 2016 года. Продолжилось развитие «Свободного порта Владивосток», территорий опережающего развития (ТОР) «Южная» и «Горный воздух». Была создана еще одна ТОР - «Курилы». Резидентами территорий опережающего развития стали 16 инвесторов. Годом ранее их было 8.
- В своем Послании глава государства поставил задачи - повысить самообеспеченность страны говядиной, молоком, овощами, уделить особое внимание социальному, инфраструктурному развитию сельских территорий, - сказал Олег Кожемяко. - И мы уже сегодня их успешно решаем. По итогам 2017 года в области благодаря масштабным сельскохозяйственным проектам на 33 % выросло производство мяса, молока - на 7,7 %. Введен в эксплуатацию агрогородок в селе Раздольном Корсаковского района. Это самый крупный объект современного сельского жилищного строительства в Сахалинской области. Необходимо продолжать всю эту работу, от которой во многом зависит качество жизни людей.
В рамках ТОР «Горный воздух» идет активное создание туристической и спортивной инфраструктуры. К 2020 году островные власти ожидают увеличение турпотока до 300 тысяч человек в год.
Режим «Свободного порта Владивосток» теперь распространен на территорию Углегорского городского округа. Здесь намечен ряд проектов по добыче и отгрузке угля. В роли частного стратегического инвестора выступает «Восточная горнорудная компания». Объем инвестиций до 2025 года составит около 40 миллиардов рублей, планируется создание 1200 рабочих мест.
В 2018 году областные власти продолжат формировать эффективную систему государственной поддержки инвесторов. Она предусматривает налоговые преференции, бюджетное финансирование, административное содействие, а также использование специальных экономических зон, в том числе ТОР, которые способны в ускоренном режиме привести к созданию новых производств. Более активная роль отводится региональным институтам развития. В частности, «Корпорация развития Сахалинской области», продолжая финансирование капиталоемких инвестиционных проектов, начнет поддерживать и небольшие по масштабам начинания.
- По предложению бизнеса в пять раз - до 50 миллионов рублей - понижен минимальный размер инвестпроектов в приоритетных отраслях, которые корпорация будет готова рассмотреть, - заявил губернатор. - Полагаем, что такое предложение вызовет интерес у предпринимателей.
Еще один областной институт развития - компания «Сахалинлизингфлот» заключила 37 договоров лизинга с областными предпринимателями, в том числе с получателями земельных участков по программе «Дальневосточный гектар».
В рамках исполнения поручения Президента России по развитию малого бизнеса областные власти за год предоставили субсидии 300 малым предприятиям индивидуальным предпринимателям. В итоге на один рубль, потраченный в виде субсидии, бюджет получил в среднем три рубля в виде налогов.
Еще один способ стимулировать инвестиционную деятельность – предоставить земельные участки в аренду без торгов для реализации масштабных проектов, возведения социально-культурных, коммунально-бытовых объектов. По инициативе губернатора, с 2017 года этой мерой поддержки могут воспользоваться и компании, которые занимаются жилищным строительством. Причиной такого решения стала потребность в качественном и доступном жилье в районах с развитой инфраструктурой.
Бизнесу на Сахалине и Курилах не хватает земельных участков, обеспеченных необходимой инфраструктурой: дорогами, электричеством, водой, газом. Для решения этой задачи запущен процесс создания индустриальных и технологических парков. На юге Сахалина уже заработал «Технопарк современных строительных технологий». На площадке монтируется оборудование по производству тротуарной плитки, бордюрного камня, газоблоков, оконных рам со стеклоблоками. В Корсаковском районе планируется создать индустриальный парк для инвестиционных проектов резидентов «Свободного порта Владивосток».
Комплексная работа областных властей по улучшению инвестиционного климата приносит результаты. За последние два года значительно сократились сроки проведения обязательных процедур. Например, регистрация предприятий теперь занимает не 14 дней, а всего неделю. Прежде на получение разрешения на строительство уходило 170 дней. Теперь - только 72.
В 2018 году ежедневная работа с бизнесом с целью выявления проблем и улучшения качества услуг будет продолжена, обозначил приоритет губернатор.
- Необходимо дать возможность предпринимателям развивать свое дело, - прокомментировал выступление главы островного региона председатель Общественной палаты Сахалинской области Владимир Иконников. – Такой подход со стороны региональных властей поможет нашим бизнесменам работать в интересах людей, которые живут на Сахалине и Курилах.
- Очень важное решение – понизить минимальную стоимость инвестиционных проектов, которые смогут получить поддержку со стороны «Корпорации развития Сахалинской области», - сказал глава Долинского района Александр Тугарев. – Это станет дополнительным стимулом для скромных по размеру предприятий, которые, тем не менее, дают немалую долю налоговых поступлений в бюджеты различных уровней, обеспечивают рабочие места.
- Основная задача для Сахалина - привлечь частные инвестиции в инфраструктурные объекты
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