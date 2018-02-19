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06 Марта 2018, 16:05 | Регион сегодня |

Проект Южно-Сахалинского аэропорта можно рассмотреть во всех деталях

Макет аэровокзала выставлен у центрального входа в здании Сахалинской областной администрации. Ранее он был представлен в Москве на крупнейшем отраслевом событие в России - национальной выставке инфраструктуры гражданской авиации "NAIS–2018".

 

На миниатюрной копии представлены уже существующие объекты, а также те, что построят в ближайшие два года. Новый трёхэтажный терминал разместится севернее действующего аэровокзала. Кроме них в макет включены участок перрона с расстановкой воздушных судов, привокзальная площадь и парковки. Воссоздана даже система освещения, которую включают во время презентаций проекта, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Сахалинской области..

- Мы приняли участие в выставке по приглашению министерства транспорта России. Его глава Максим Соколов осмотрел нашу экспозицию, объект получил высокую оценку, – рассказал генеральный директор компании «Аэровокзал Южно-Сахалинск» Никита Полонский. -  Подготовили и трехмерную BIM-модель здания, теперь при помощи современных технологий можно совершить экскурсию по будущему аэропорту.

- Сейчас по стране строится много аэропортов. Есть общее понимание, что надо менять старую инфраструктуру, мы двигаемся в этом направлении. Работы идут по графику, всё в порядке, – подчеркнул заместитель председателя правительства Сахалинской области Дмитрий Нестеров.

Всего на выставочных экспозициях в Москве было представлено более ста проектов. Демонстрировались новейшие технологии и продукты для развития инфраструктуры аэропортов, аэродромов и авиакомпаний в сфере проектирования и строительства, высоких технологий, безопасности, наземного обслуживания, неавиационных доходов, систем навигации от российских и иностранных производителей.

- Мы узнали много нового об отечественных производителях технологического оборудования, успели даже побывать на некоторых предприятиях, обсудить перспективы сотрудничества, – добавил Никита Полонский.

На днях представители областного аэровокзала побывали и в Красноярске, где в 2016 году открыт новый аэропорт. Проектировавшая его компания «Красаэропроект» готовила и проект новых «воздушных ворот» Южно-Сахалинска.

- Мы познакомились со всеми технологическими процессами. Отметили пару-тройку нюансов внутреннего дизайна, которые могли бы реализовать у нас, – поделился главный инженер компании «Аэровокзал Южно-Сахалинск» Андрей Тумайкин.

На стройплощадке нового аэровокзала все работы сейчас идут по плану. Заканчиваются испытания трансформаторной подстанции. Параллельно идёт изготовление фундаментных опор для основного здания.  Кстати, его общая площадь составит 40 тысяч квадратных метров, только на внутренних линиях здесь смогут обслуживать 550 пассажиров в час. 

Журнал "Дальневосточный капитал".

Теги: Сахалин  аэропорт  строительство  nais–2018 


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