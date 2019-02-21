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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Среда| 06 Марта, 12:18 |
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Строительство нового межпоселкового газопровода "Восточный" началось в Южно-Сахалинске
- По результатам встречи главы Сахалинской области Валерия Лимаренко и председателя правления ПАО "Газпром" Алексея Миллера активизирована работа по выполнению программы газификации Сахалинской области. Уже начато строительство газопровода "Восточный", который является стратегическим и обеспечит газификацию восточной и южной части Южно-Сахалинска. Также коллеги из "Газпрома" продолжают строительство межпоселкового газопровода в Тымовском районе. В этом году начнутся работы в Корсаковском, Макаровском, Долинском муниципалитетах. Региональные власти, со своей стороны, отрабатывают все вопросы, связанные со строительством газовых котельных и газопроводов низкого давления, - отметил заместитель председателя правительства Сахалинской области Владимир Сидоренко.
Протяженность подземного газопровода "Восточный" составит 8,7 километра. Он пройдет по восточной части города от ТЭЦ-1 Южно-Сахалинска до Ботанического сада. Газопровод проложат под проезжими частями улиц Украинской, Карьерной и переулка Энергетиков. Он пересечет лыже-роллерную трассу, реки Рогатку и Уюновку, горнолыжную трассу и канатную дорогу "Горного воздуха", сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Сахалинской области.
- В настоящий момент работы ведутся на 4 участках. Задействовано 27 единиц строительной техники, 14 сварщиков, 53 рабочих. Администрация Южно-Сахалинска параллельно, согласно плану-графику синхронизации, ведет строительство внутриквартальных сетей, - пояснил заместитель начальника производственно-эксплуатационного управления "Газпром газораспределение Дальний Восток" Андрей Стариков.
Для прокладки газопровода в условиях стесненной городской застройки разработаны специальные технические условия, которые прошли согласование в Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации. Строительство планируют завершить до конца года.
- Строительство нового межпоселкового газопровода "Восточный" началось в Южно-Сахалинске
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