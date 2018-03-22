|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Пятница| 06 Апреля, 14:23 |
|
|
|
Тема номера
Актуально
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
РусГидро привлечет заем Фонда развития Дальнего Востока для строительства Сахалинской ГРЭС-2
Срок займа – 8 лет, ставка – 5% годовых. Сделка одобрена Советом директоров РусГидро в феврале 2018 года.
За счет средств займа будет профинансировано порядка 50% потребности в инфраструктуре Сахалинской ГРЭС-2. Предложенная Фондом льготная ставка позволит РусГидро снизить стоимость финансирования проекта и оптимизировать величину тарифа на электроэнергию.
Сахалинская ГРЭС-2 – один из ключевых инвестпроектов на Дальнем Востоке, реализуемых РусГидро в соответствии с Указом Президента РФ. Проект строительства первой очереди Сахалинской ГРЭС-2 включен в программу развития электроэнергетики Сахалинской области и признан приоритетным для финансирования Правительственной комиссией по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока и Байкальского региона.
Новая станция строится для замещения выбывающих мощностей Сахалинской ГРЭС и увеличения общей мощности островной изолированной энергосистемы Сахалина. При строительстве применяются уникальные технологии, не имеющие аналогов в России. Так, будет построена сухая башенная градирня - инновационное конструкторское решение, позволяющее сэкономить около 30% используемой при работе станции воды. На ГРЭС-2 также будут установлены 33-метровые электрофильтры, что позволит снизить воздействие на окружающую среду.
Установленная электрическая мощность первой очереди Сахалинской ГРЭС-2 составит 120 МВт. Годовая выработка электрической энергии - 840 млн кВт.ч. В качестве топлива станция будет использовать бурый уголь сахалинских месторождений. Ввод в работу Сахалинской ГРЭС-2 создаст запас надежности энергетической инфраструктуры с учетом роста промышленности региона, развития производственного сектора и жилого фонда.
Группа «РусГидро» - один из крупнейших российских энергетических холдингов, объединяющий более 90 объектов возобновляемой энергетики в РФ и за рубежом, тепловые электростанции и электросетевые активы на Дальнем Востоке, а также энергосбытовые компании и научно-проектные институты. Установленная мощность электростанций, входящих в состав РусГидро, включая Богучанскую ГЭС, составляет 39 ГВт.
АО «Фонд развития Дальнего Востока и Байкальского региона» участвует в реализации приоритетных инвестиционных проектов, в т. ч. предоставляет долгосрочные займы по ставке 5%, осуществляет акционерное финансирование и привлекает международных инвесторов в совместные платформы. Являясь государственным институтом развития, Фонд участвует в 15 инвестиционных проектах на Дальнем Востоке общей стоимостью более 192 млрд рублей. Их реализация позволит к 2028 г. увеличить ВРП на 312 млрд руб., обеспечит дополнительные налоговые поступления в объеме 61 млрд руб. Будет создано более 6 тыс. новых рабочих мест.
- Сахалин и Крым связали дискуссией #Чеховжив
- РусГидро привлечет заем Фонда развития Дальнего Востока для строительства Сахалинской ГРЭС-2
- Пять новых самолетов обеспечат регулярное авиасообщение с курильскими островами Парамушир и Шикотан
- На Сахалине резидент ТОР "Южная" расширяет продуктовую линейку за счет помидоров класса премиум
- ТОР "Горный воздух": 12 инвестпроектов с объемом инвестиций более 15 млрд рублей
- До конца года в "Горном воздухе" построят парк-отель
- Озерновский ГМК готов стать крупнейшим золотодобывающим предприятием на Камчатке
- Участников Первого международного МедиаФорума российских островов ожидают более 35 секций
- Индустриальный парк нефтегазовой направленности планируют создать на Сахалине
- На Сахалине в "Горном воздухе" построят парк-отель
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.