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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Понедельник| 07 Мая, 13:34 |
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На Сахалине приступили к формированию туристического кластера
По словам областного министра спорта, туризма и молодежной политики Сергея Буренкова, в рамках соглашения предусмотрен ряд взаимных обязательств участников проекта, которые необходимо реализовать для обеспечения транспортной доступности островного региона. Кроме того, в меморандуме оговаривается необходимость формирования пакетных туров для туристов, которые прибудут на Сахалин не только с Дальнего Востока, но и со всей России, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Сахалинской области.
Туристический кластер - это объединение организаций, предоставляющих услуги в сфере туризма. В своем составе он имеет мелкие и крупные фирмы, постоянно взаимодействуют между собой и располагаются на единой территории в пределах одного региона. Совместная работа ведется как во внутреннем (путешествия внутри страны), так и во внешнем направлении (зарубежные поездки).
- Сегодня очень важное событие, оно послужит серьёзным стимулом к развитию туристической отрасли в нашем регионе, - отметил Сергей Буренков. - Кластерный подход, который мы реализуем, – это направление, которое в настоящее время проходит согласование в составе новой Федеральной целевой программы развития туризма в Российской Федерации. Я уверен, что мы и наш регион станет одними из первых, кто на практике применит этот механизм.
- Благодаря поддержке правительства области спортивно-туристический комплекс «Горный воздух» активно развивается, - добавил к словам министра директор комплекса Андрей Кораблев. - Любой приезжающий к нам человек — это деньги, развитие и новые рабочие места. Поэтому, чем больше операторов зайдут на острова для развития туризма, тем будет лучше для всех.
Авиакомпания «Аврора» и «Горный воздух» давно и плодотворно сотрудничают. Об этом упомянул Андрей Колесник, заместитель директора регионального авиаперевозчика. Но, по его словам, не только горнолыжный комплекс представляет интерес для потенциальных туристов. В области есть и другие интересные географические, архитектурные, спортивные и природные объекты, еще не представленные должным образом российским и иностранным путешественникам.
Исполняющий обязанности ректора Сахалинского университета Олег Фёдоров отметил, что учебное заведение обеспечит подготовку специалистов в области сервиса на транспорте и в сфере сервиса и туризма. А имея серьезный опыт подготовки волонтеров к WorldSkills и первым Международным спортивным играм «Дети Азии» - добровольцев для всего туристического кластера.
По словам руководителя Сахалинского туристско-информационного центра Олега Романова, меморандум будет способствовать единым стандартам туристической отрасли, к тому же он создаст интересную дискуссионную площадку. В рамках сотрудничества Сахалинского туристско-информационного центра и областного университета, студенты будут проходит практику в туристических компаниях, работающих на территории Сахалина и Курил.
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