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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Понедельник| 07 Мая, 13:34 |
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На Сахалине заявлен новый резидент в составе территории опережающего развития "Горный воздух"
Находиться учреждение будет в непосредственной близости от горы Большевик, которая является своеобразным центром территории опережающего развития (ТОР) «Горный воздух», созданной на базе одноименного горнолыжного курорта, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Сахалинской области.
- Мы уже семь лет работаем на региональном рынке медицинских услуг, - рассказал генеральный директор ООО «Клиника 21 Век Плюс» Александр Ульянов. – С помощью новой клиники, построенной за счет частных инвестиций, намерены предоставить качественное обслуживание жителям и гостям области. Речь идет, в частности, о туристах, приезжающих на Сахалин, чтобы провести отпуск на склонах лучшего дальневосточного горнолыжного курорта. Горные лыжи и сноуборд, несомненно, прекрасный отдых, но и риск получения травм, в основном верхних и нижних конечностей. В таких случаях необходимо тщательное обследование и лечение у опытного специалиста с использованием современных методик. Поэтому в нашей новой клинике в Южно-Сахалинске на площади 240 квадратных метров разместятся кабинеты травматолога-ортопеда и подолога - врача, занимающегося лечением заболеваний стопы и голени. Конечно, будем обслуживать пациентов и по другим направлениям. Вести прием будут также оториноларинголог, стоматолог, гинеколог, онколог. Наши пациенты смогут получать широкий спектр медицинских услуг амбулаторно-поликлинического профиля по диагностике и профилактике различных форм заболеваний.
Руководство будущей клиники планирует также привлечь к сотрудничеству медицинских специалистов из других регионов, в частности, в области флебологии.
Островные любители зимних видов спорта инициативу по созданию новой клиники поддержали.
- Падения и травмы горнолыжников и сноубордистов – явление распространенное, - рассказал Алексей Аверин, горнолыжник-любитель. Я сам недавно повредил ногу на склоне. Хотя экстренная госпитализация не требовалась, пришлось, чтобы пройти диагностику и получить помощь, побывать в нескольких медицинских учреждениях в разных концах города. Но я местный житель. А представьте, насколько все это сложнее и хлопотнее для туриста, приехавшего отдыхать. Поэтому я считаю, что на горнолыжном курорте должна быть отлаженная система оказания медицинской помощи в случае специфических травм, чтобы человек мог приехать в одну клинику, пройти диагностику и лечение от начала до конца.
Территория опережающего развития «Горный воздух» активно развивается. Здесь создана обширная зона катания, современные подъемники и системы оснежения. Продолжается возведение ряда объектов – бальнеологического комплекса «Хонока», гостиницы с водным комплексом, хостелов класса эконом и гостиничного комплекса в стиле «шале». Рост инвестиций в рамках ТОР «Горный воздух» способствует оживлению экономики региона, созданию новых рабочих мест для жителей области.
По итогам прошедшего сезона установлено сразу несколько рекордов посещаемости – этой зимой склоны комплекса «Горный воздух» привлекли около 90 тысяч гостей. Впервые в истории в течение одного дня комплекс посетили 5 тысяч человек. В новогодние праздники на склонах побывало свыше 33 тысяч любителей спорта. Это более чем вдвое превышает показатели прошлого года.
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