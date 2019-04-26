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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Среда| 08 Мая, 10:28 |
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Инвесторы из Южной Кореи предложили проекты для реализации в Сахалинской области
Сахалинская область и Республика Корея имеют давнюю историю партнерских отношений. В 2018 году объем взаимной торговли увеличился, по сравнению с 2017-м, на 44 процента и превысил 7 миллиардов долларов, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Сахалинской области. Это почти 46 процентов от всего объема внешней торговли островного региона.
– Большие перспективы для сотрудничества представляют инвестиционные проекты. Сегодня в экономике региона работает около 150 миллионов долларов южнокорейских инвестиций в отраслях строительства, транспорта, торговли, геологоразведки, – отметил и.о. председателя правительства Сахалинской области Владимир Сидоренко. – Областные власти готовы оказывать поддержку инвесторам из Республики Кореи – помогать в составлении бизнес-планов и получении мер государственной поддержки, предлагать инвестиционные площадки по запросам иностранных партнеров.
По его словам, южнокорейские инвесторы на Сахалине и Курилах получают широкие возможности для выгодного вложения капитала. На островах действуют три территории опережающего развития: «Горный воздух», «Южная», «Курилы». Режим свободного порта Владивосток распространен на Корсаковский и Углегорский районы. Создана комплексная система институтов развития, которые направлены на поддержку предпринимателей.
– Мы рады заключить деловое соглашение с сахалинским правительством и сделаем все возможное, чтобы в Южной Корее узнали об островах как о перспективном для вложения инвестиций регионе, – сказал президент строительной компании Coryo Jonghap Development и ассоциации «Дом фамилии Мун» Мун Санг Джу. – Корейские специалисты имеют ценные наработки по строительству жилья, коммерческих и социальных объектов, по ремонту дорог и развитию транспортной инфраструктуры. Мы с радостью готовы поделиться опытом с сахалинскими коллегами.
Делегация предпринимателей из Республики Кореи предложила более десяти направлений для экономического сотрудничества. В частности, иностранные инвесторы заинтересованы в создании на Сахалине предприятия по биофармацевтике, в том числе по производству агар-агара, а также завода по производству минеральной воды и березового сока, заготовке и переработке дикоросов. Кроме того, южнокорейские предприниматели готовы вкладывать средства в добычу и переработку морепродуктов – минтая, трески, сельди, краба и других биоресурсов – с последующим экспортом. Интерес представляют бальнеологический туризм, деревообрабатывающая промышленность и производство строительных материалов.
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