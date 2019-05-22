|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Четверг| 06 Июня, 18:47 |
|
|
|
Тема номера
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
"Сахалинская ярмарка" победила на конкурсе "Торговля России-2019"
На всероссийский конкурс поступило 823 заявки из разных регионов страны. 87 участников стали победителями, из них пять наград завоевала островная область, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Сахалинской области.
Победу в номинации "Лучшая ярмарка" одержала Масленица в Южно-Сахалинске. С этого года по инициативе главы региона Валерия Лимаренко ярмарки на островах проходят в новом формате.
Мероприятия посвящают памятным датам – Пасха, День Победы, День молодежи и другим праздникам. Во время ярмарки разворачивается не только торговля по ценам сахалинских производителей, но и культурно-досуговая программа. Взрослые и юные посетители могут поучаствовать в мастер-классах, творческих и спортивных конкурсах, насладиться выступлениями местных творческих коллективов.
Церемония награждения победителей конкурса "Торговля России" состоялась в Москве в рамках пятого международного форума "Неделя российского ритейла". Его организаторами выступают Министерство промышленности и торговли Российской Федерации и Российская ассоциация рынка ритейла.
– Это наиболее масштабное мероприятие в сфере розничной торговли в нашей стране. А цель конкурса "Торговля России" – поддержать положительный опыт российской розницы и стимулировать ее развитие. Мы рады, что сахалинские решения и идеи признали лучшими на столь высоком уровне, – отметила министр торговли и продовольствия региона Инна Павленко.
"Сахалинскую ярмарку" отметили как одну из лучших региональных практик. Островная область завоевала на всероссийском конкурсе еще четыре награды. В номинации "Лучший нестационарный торговый объект" победили павильон "Книголюб" и кафе "Мельница". Лучшим магазином назвали "Первый Семейный", а лучшим объектом фаст-фуда – кафе "Питербургер".
Кстати, впервые конкурс "Торговля России" прошел в 2018 году и собрал более 600 участников. В этом году количество заявок изо всех уголков страны превысило 800. Мероприятие призвано выявить и поощрить предпринимателей, а также региональные органы власти, которые создали условия для успешного развития бизнеса в сфере торговли.
- Три новых дальневосточных рейса с 1 июня выполняются из Южно-Сахалинска
- "Сахалинская ярмарка" победила на конкурсе "Торговля России-2019"
- На Сахалине начался решающий этап перешивки железнодорожной колеи
- На Итурупе завершила работу 21-я медико-просветительская экспедиция "Рубежи России"
- Курильский бобтейл Кеша с Итурупа стал объектом паломничества отдыхающих и туристов
- Предпринимателям рассказали о поддержке инвестиционных проектов
- На Сахалине бизнесмен открыл спортклуб, подходящий для занятий пенсионеров и людей с ограничениями здоровья
- С начала года из-за черты бедности вывели 10,5 тысяч жителей Сахалина
- Инвесторы из Южной Кореи предложили проекты для реализации в Сахалинской области
- В Шахтерский порт поступили уникальные морские суда для перевалки угля
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.