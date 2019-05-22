Три новых дальневосточных рейса с 1 июня выполняются из Южно-Сахалинска

Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
АТР РФ ДФО
www.dvkapital.ru
Четверг| 06 Июня, 18:47 |
О КОМПАНИИ РЕКЛАМА АРХИВ | ПОДПИСКА | RSS |
Амурская область
Еврейская автономная область
Камчатский край
Магаданская область
Приморский край
Республика Саха (Якутия)
Сахалинская область
Хабаровский край
Чукотский автономный округ
Курсы валют
1 USD 65.12 р.
1 EUR 73.37 р.
100 JPY 60.16 р.
10 CNY 94.26 р.
Тема номера
Золото оправдало ожидания
свежий номер
Дальневосточный капитал № 05, 2019

Регион сегодня
06.06 |
Известный житель Владивостока начал одиночный интернет-пикет "220 дней без мата"
06.06 |
1000 кв. метров на мысе Песчаном предлагают семьям в аренду на 20 лет
06.06 |
Во Владивостоке отменили разрешение на строительство автосервисного комплекса в центре города
06.06 |
Кальмар попал под "Приморскую рыбу"
06.06 |
В аэропорту Магадана приземлился первый самолет по новому маршруту из Екатеринбурга
статьи раздела
Персона
22 Мая 2019, 13:43
Лицом к лицу с Фемидой Виталий Береговский: "Умение держать адвокатскую тайну не менее важно, чем знание закона"
статьи раздела
Проект ДК
21 Мая 2019, 19:06
Приморские компании: лидеры задают тон Бизнес, обеспечивающий налоги и создающий рабочие места, заслуживает признательности и высокой оценки общественности
статьи раздела
Проект ДК
21 Мая 2019, 18:35
Маршрутами Восточного кольца Путешествие по регионам Дальнего Востока - это не просто знакомство с достопримечательностями, а настоящее приключение
статьи раздела
Проект ДК
21 Мая 2019, 17:35
НеТОРопливый подход Возведение объектов инфраструктуры приморских территорий опережающего развития тормозят недобросовестные подрядчики
статьи раздела
Проект ДК
21 Мая 2019, 17:10
Приморье становится центром высокотехнологичной медицины В крае будут реализованы новые проекты в сфере здравоохранения
статьи раздела

Актуально

главная
Рекомендует: Саммит АТЭС-2012
Регион сегодня Компании Партнеры Страницы истории
Часовой пояс Финансы Персона Восточное кольцо
Тема номера Рынки Кадры Криминал
Мнение Отрасль Территория Вкус жизни
Проект ДК Инновации Среда обитания Спорт
Регион сегодня
06 Июня 2019, 09:30 | Регион сегодня |

Три новых дальневосточных рейса с 1 июня выполняются из Южно-Сахалинска

Из аэропорта Южно-Сахалинска в Петропавловск-Камчатский впервые за долгое время отправился самолет авиакомпании "Аврора"

Данный рейс выполнен в рамках поручений главы островного региона Валерия Лимаренко: с июня регулярные рейсы свяжут Южно-Сахалинск с Амурской областью, Хабаровским и Камчатским краями, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Сахалинской области.

Решение врио губернатора расширить полетную сеть принято в связи с низкой транспортной доступностью островов, которая осложняет жизнь сахалинцам и курильчанам.

– Чтобы решить эту проблему мы расширяем сеть внутриобластных и межрегиональных авиамаршрутов и сделаем билеты дешевле. В июне к регулярным рейсам в Хабаровск и Владивосток добавятся рейсы еще в три дальневосточных города, – сказал Валерий Лимаренко.

Жительница Петропавловка-Камчатского Любовь Останина, гостившая в областном центре, одна из первых ощутила преимущества нового рейса.

- Сегодня я впервые лечу домой прямым рейсом. Конечно разница огромная - это существенная экономия времени и денег. Я часто летаю на остров, раньше приходилось добираться с пересадкой, цены на билет очень кусались. Для меня открытие данного рейса большая радость, - поделилась впечатлениями женщина. 

Заместитель председателя правительства Сахалинской области Сергей Олонцев пояснил, что транспортное сообщение между дальневосточными регионами будет осуществляться по субсидированным тарифам. По ряду направлений стоимость снижена в 2-3 раза. Стоимость билетов из Южно-Сахалинска в Благовещенск и Петропавловск-Камчатский составит 5640 рублей, в Комсомольск-на-Амуре – 3705 рублей.

 - На сегодняшний день, потребность в рейсах огромная, билеты раскуплены по всем направлениям, – сказал Сергей Олонцев.

По мнению генерального директора туристической компании "Дрим" Юлии Бак, новые маршруты будут востребованы среди жителей не только Сахалинской области, но и других регионов Дальнего Востока.

– У туристов есть большой интерес к островной природе, к горнолыжному отдыху. К примеру, раньше, чтобы покататься на "Горном воздухе", люди летели из Петропавловска-Камчатского во Владивосток, нередко приходилось останавливаться там на ночевку. В итоге, билеты получались очень дорогими, – рассказала Юлия Бак.

Вопрос транспортной логистики сегодня стоит на особом контроле региональных властей. Областное правительство уже разработало специальную программу, согласно которой на островах будут развивать не только авиаперевозки, но и железнодорожный, морской и автотранспорт.

Большое внимание уделяют областные власти доступности передвижения внутри региона. Впервые было запущено вертолетное сообщение на Курилах, которое соединило Итуруп, Кунашир и Шикотан. С 1 апреля возобновились полеты в Ноглики и Шахтерск. На всех рейсах действует единый тариф – вне зависимости от места регистрации. Напомним, ранее цена билетов, например, на курильские острова зависела от места прописки пассажира. Стоимость билета для жителей других регионов РФ была в 2,5 раза выше чем для сахалинцев и курильчан, что ограничивало развитие туризма на островах.

В Южно-Сахалинске в настоящее время ведется строительство нового современного аэровокзала с новой системой обработки багажа и пропускной способностью 1,6 миллиона пассажиров. Он должен заработать уже в конце следующего года. Также принято принципиальное решение о строительстве в главной воздушной гавани региона новой взлетно-посадочной полосы, соответствующей всем нормам безопасности.

- Работы по зданию аэровокзала выполняются согласно плану. Сборка корпуса из металлоконструкций приближается к показателю 100 процентов. Сейчас специалисты заняты установкой витражных, ограждающих элементов, прокладкой внутренних сетей. Общая численность рабочих на стройке - 300 человек, плюс 80 единиц техники, - сообщил генеральный директор "Аэропорт Южно-Сахалинск" Никита Полонский.

На острове идет большая работа перешивке островной железнодорожной колеи на общероссийский стандарт 1520 мм. Она будет завершена к осени текущего года. Переход на широкую колею дает возможность обновить парк железнодорожной техники в регионе. Это, в свою очередь, позволит увеличить объемы перевозок, повысить их безопасность и уровень комфорта пассажиров.

Большая стройка развернулась на автомобильных дорогах области. Основной упор – муниципальные дороги. На сегодняшний день Сахалинская область по доле протяженности муниципальных автодорог с твердым покрытием находится на 9 месте на Дальнем Востоке и на 73 месте в целом по стране. Валерий Лимаренко поставил задачу – довести протяженность асфальтированных дорог в области до среднероссийского уровня. Для реализации поставленной задачи увеличено финансирование. Только в этом году муниципалитеты получат на эти цели дополнительно 1,1 миллиарда рублей.

Строительство морских судов для островов идет на верфях Хабаровского края и Ленинградской области. Введение их в эксплуатацию намечено на 2022 год. Новые корабли позволят не только увеличить грузооборот и пассажиропоток, но и вывести транспортную доступность на новый уровень.

Журнал "Дальневосточный капитал".

Теги: Южно-Сахалинск  Аврора 


Loading...



Новости раздела




Комментарии
  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:
Опрос Спецпроекты Интервью Аналитика
Наши партнеры
Администрации Сми Полезные ссылки Статистика
Вкус жизни
24 Мая 2019, 11:21
Южная Корея открывает новые стороны туристам Приморья Новые туристические направления связали Приморье и провинцию Кёнсан
статьи раздела
Loading...
RedTram
Проект ДК
21 Мая 2019, 17:36
Туристическая магистраль По данным Минвостокразвития РФ, общее количество туристов, посетивших Дальний Восток в 2018 году, составило 6,9 млн человек, что на 8% больше по сравнению с прошлым годом. По статистике въездного туризма, Приморский край продолжает выступать лидером туристической отрасли макрорегиона и за 2018 год принял 4,5 млн туристов.
статьи раздела
Вкус жизни
21 Мая 2019, 15:46
"Вкусное" Приморье продвигает Pacific Russia Food Гастрономический туризм - одно из приоритетных направлений развития туриндустрии Приморского края
статьи раздела
Вкус жизни
21 Мая 2019, 15:35
"Изумрудная долина" наращивает пул проектов Еще несколько лет назад на месте русского парка "Изумрудная долина" было чистое поле, где с нуля начал развиваться ряд туристических проектов Приморского края
статьи раздела
Персона
26 Апреля 2019, 14:15
Алексей Симонов: Мы не описываем события, мы формируем реальность Глава DEITA.RU об интернете, эффективности СМИ и мифах о Китае
статьи раздела
о компании | свежий номер | проект ДК | реклама | архив | подписка | rss | поиск | контакты
Адрес: 690950, г. Владивосток, пр-т Красного знамени 10 • тел./факс: (423) 245-04-85, 245-03-94 • e-mail: kapital@zrpress.ru
© 2000-2011 ОАО «Издательская компания «Золотой Рог». Все права на материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, графических и фотоматериалов ссылка на «Дальневосточный капитал» обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на «Дальневосточный капитал» обязательна. Создание и поддержка: ОАО «Издательская компания «Золотой Рог». Данный сайт содержит информационную продукцию категории 16+.
џндекс.Њетрика