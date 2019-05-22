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Четверг| 06 Июня, 18:47 |
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Три новых дальневосточных рейса с 1 июня выполняются из Южно-Сахалинска
Данный рейс выполнен в рамках поручений главы островного региона Валерия Лимаренко: с июня регулярные рейсы свяжут Южно-Сахалинск с Амурской областью, Хабаровским и Камчатским краями, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Сахалинской области.
Решение врио губернатора расширить полетную сеть принято в связи с низкой транспортной доступностью островов, которая осложняет жизнь сахалинцам и курильчанам.
– Чтобы решить эту проблему мы расширяем сеть внутриобластных и межрегиональных авиамаршрутов и сделаем билеты дешевле. В июне к регулярным рейсам в Хабаровск и Владивосток добавятся рейсы еще в три дальневосточных города, – сказал Валерий Лимаренко.
Жительница Петропавловка-Камчатского Любовь Останина, гостившая в областном центре, одна из первых ощутила преимущества нового рейса.
- Сегодня я впервые лечу домой прямым рейсом. Конечно разница огромная - это существенная экономия времени и денег. Я часто летаю на остров, раньше приходилось добираться с пересадкой, цены на билет очень кусались. Для меня открытие данного рейса большая радость, - поделилась впечатлениями женщина.
Заместитель председателя правительства Сахалинской области Сергей Олонцев пояснил, что транспортное сообщение между дальневосточными регионами будет осуществляться по субсидированным тарифам. По ряду направлений стоимость снижена в 2-3 раза. Стоимость билетов из Южно-Сахалинска в Благовещенск и Петропавловск-Камчатский составит 5640 рублей, в Комсомольск-на-Амуре – 3705 рублей.
- На сегодняшний день, потребность в рейсах огромная, билеты раскуплены по всем направлениям, – сказал Сергей Олонцев.
По мнению генерального директора туристической компании "Дрим" Юлии Бак, новые маршруты будут востребованы среди жителей не только Сахалинской области, но и других регионов Дальнего Востока.
– У туристов есть большой интерес к островной природе, к горнолыжному отдыху. К примеру, раньше, чтобы покататься на "Горном воздухе", люди летели из Петропавловска-Камчатского во Владивосток, нередко приходилось останавливаться там на ночевку. В итоге, билеты получались очень дорогими, – рассказала Юлия Бак.
Вопрос транспортной логистики сегодня стоит на особом контроле региональных властей. Областное правительство уже разработало специальную программу, согласно которой на островах будут развивать не только авиаперевозки, но и железнодорожный, морской и автотранспорт.
Большое внимание уделяют областные власти доступности передвижения внутри региона. Впервые было запущено вертолетное сообщение на Курилах, которое соединило Итуруп, Кунашир и Шикотан. С 1 апреля возобновились полеты в Ноглики и Шахтерск. На всех рейсах действует единый тариф – вне зависимости от места регистрации. Напомним, ранее цена билетов, например, на курильские острова зависела от места прописки пассажира. Стоимость билета для жителей других регионов РФ была в 2,5 раза выше чем для сахалинцев и курильчан, что ограничивало развитие туризма на островах.
В Южно-Сахалинске в настоящее время ведется строительство нового современного аэровокзала с новой системой обработки багажа и пропускной способностью 1,6 миллиона пассажиров. Он должен заработать уже в конце следующего года. Также принято принципиальное решение о строительстве в главной воздушной гавани региона новой взлетно-посадочной полосы, соответствующей всем нормам безопасности.
- Работы по зданию аэровокзала выполняются согласно плану. Сборка корпуса из металлоконструкций приближается к показателю 100 процентов. Сейчас специалисты заняты установкой витражных, ограждающих элементов, прокладкой внутренних сетей. Общая численность рабочих на стройке - 300 человек, плюс 80 единиц техники, - сообщил генеральный директор "Аэропорт Южно-Сахалинск" Никита Полонский.
На острове идет большая работа перешивке островной железнодорожной колеи на общероссийский стандарт 1520 мм. Она будет завершена к осени текущего года. Переход на широкую колею дает возможность обновить парк железнодорожной техники в регионе. Это, в свою очередь, позволит увеличить объемы перевозок, повысить их безопасность и уровень комфорта пассажиров.
Большая стройка развернулась на автомобильных дорогах области. Основной упор – муниципальные дороги. На сегодняшний день Сахалинская область по доле протяженности муниципальных автодорог с твердым покрытием находится на 9 месте на Дальнем Востоке и на 73 месте в целом по стране. Валерий Лимаренко поставил задачу – довести протяженность асфальтированных дорог в области до среднероссийского уровня. Для реализации поставленной задачи увеличено финансирование. Только в этом году муниципалитеты получат на эти цели дополнительно 1,1 миллиарда рублей.
Строительство морских судов для островов идет на верфях Хабаровского края и Ленинградской области. Введение их в эксплуатацию намечено на 2022 год. Новые корабли позволят не только увеличить грузооборот и пассажиропоток, но и вывести транспортную доступность на новый уровень.
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