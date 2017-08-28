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Сахалин представил на ВЭФ проект производства уникальных беспилотников

Возможностями первого сахалинского беспилотника уже заинтересовались нефтегазовые и геодезические компании

С прототипом одного из таких воздушных судов, который был полностью сконструирован и изготовлен на острове, могут ознакомиться посетители сахалинского павильона на фестивале «Улица Дальнего Востока» во Владивостоке.

 

 

Идея выпускать на Сахалине беспилотники родилась несколько лет назад, рассказывает один из ее авторов Александр Пырков – в недавнем прошлом штурман дальнего плавания и старший помощник капитана. Тогда в продаже только начали появляться первые подобные аппараты, привезенные из-за рубежа. Оценив их летные возможности, компания местных энтузиастов пришла к выводу – делать можно лучше.

- Сначала это было хобби. В приспособленном помещении собралась команда единомышленников – инженеров и программистов. Получили первый образец беспилотного самолета. Об этом узнали наши рыбопромышленные компании. Попросили продать его, чтобы следить за нерестовыми реками. А дальше мы решили создать коммерческую организацию, которая бы изготавливала беспилотники серийно, - сообщил Пырков, ставший директором новой компании «Комплексные беспилотные системы».

Сегодня, говорит он, на всем Дальнем Востоке нет ни одной организации, которая бы выпускала гражданские беспилотные летательные аппараты. А спрос на них – велик. В Сахалинской области, да и за ее пределами, подобные технологии востребованы при мониторинге ледовой обстановки или лесных пожаров. Большую пользу беспилотники могут принести при проведении аэрофотосъемки или поиске пропавших людей.

- Широко распространенные ныне квадрокоптеры имеют сильно ограниченные технические характеристики для проведения таких операций. Их «потолок» дальности полетов – 15 километров. Для того, чтобы покрыть большие расстояния нужен самолет. Кроме того, все беспилотники, которые сегодня есть на рынке и которые используют геодезические компании, - «сухопутные» - им требуется суша для посадки. А тот аппарат, который мы разработали, в состоянии садиться в штатном режиме на водную поверхность. Это наше ноу-хау, на которое сейчас оформляется патент. Помимо автопосадки летательный аппарат получил системы автоматического поиска и спасения, антиопределения. Они только начинают появляться на рынке, - отметил генеральный конструктор компании Эдуард Абрамов. 

Новый беспилотный самолет будет иметь размах крыльев до 3,5 метров и массу - около 12 килограммов. Предельная дальность полета – около 400 километров. Основной материал конструкции - карбоновая ткань. Устанавливать на нем можно сразу несколько тепловизоров, фото- или видеокамер. Изображение с них выводится на мониторы наземной станции. Ориентировочная стоимость такой авиасистемы – от 1,5 миллионов рублей.

Возможностями первого сахалинского беспилотника уже заинтересовались нефтегазовые и геодезические компании острова. Его применение позволит им снизить расходы. В ряде ситуаций, например, для изучения ледовой обстановки не понадобится использовать дорогостоящие спутниковые технологии или вертолет. Аналогичные данные можно получить и за меньшую цену.

Емкость мирового рынка подобных летательных аппаратов сейчас оценивают в 6 миллиардов долларов. По прогнозам, через 15 лет она вырастет в 6 раз. Это еще один весомый довод для сахалинских энтузиастов развивать собственное дело.

- Мы создали прототип летательного аппарата – действующую уменьшенную копию будущего серийного образца. Есть команда людей, технологии и некоторое оборудование. Однако чтобы проект перестал быть «гаражным» и стал коммерческим, необходимы дополнительные инвестиции. Новое производство мы намерены разместить в Корсаковском городском округе, на территорию которого распространен режим свободного порта. Там есть определенные преференции для бизнеса и быстрее решаются вопросы с выделением земель. На выходе получим научно-производственное предприятие со своей взлетно-посадочной полосой для испытаний беспилотников, - сказал Александр Пырков. 

Средства на научные разработки сахалинская компания намерена получить в Фонде «Сколково». Она претендует на то, что стать его резидентом и сейчас проходит процедуру аккредитации. В планах – уже через год получить коммерческий продукт. А через 5 лет – полностью окупить начинание за счет заказов.

- Проект очень интересный и, безусловно, важный для Сахалина. Мы можем рассмотреть вопрос приобретения станков и другого оборудования по вашей заявке, скажем, на условиях лизинга под низкий процент. Помочь с помещением, а также с поиском недостающих средств для реализации этой инициативы, - отметил губернатор Олег Кожемяко в беседе с предпринимателями-новаторами.

Глава региона поддержал и другое их предложение – создать на Сахалине Центр беспилотной гражданской авиации Дальнего Востока. Новая негосударственная структура будет обучать операторов беспилотных воздушных судов,  выдавать им лицензии и проводить аттестации.

Журнал "Дальневосточный капитал".

Теги: производство  ВЭФ  Сахалин 


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