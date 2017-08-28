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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Среда| 06 Сентября, 20:06 |
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Сахалинский "Остров-рыба" стал одним из самых посещаемых павильонов на фестивале "Улица Дальнего Востока"
- Здорово, познавательно, увлекательно, - так кратко охарактеризовала сахалинский павильон одна из его первых посетительниц, жительница Владивостока Елена. Говорит, самое большое сооружение на местной набережной – его длина от «головы» до «хвоста» - около 20 метров – оказалось еще и самым ярким. В темное время суток оно переливается множеством огней, а днем привлекает внимание необычным внутренним содержимым.
- Мы разместили там сразу несколько тематических зон с фото- и видеоиллюстрациями. К примеру, в туристической, получив начальные представления о регионе, гости могут приобрести путевки со скидками по 45 маршрутам. Посетить, в частности, предлагаем спортивно-туристический комплекс «Горный воздух». Лучше узнать о нем помогает виртуальная экскурсия по заснеженным склонам в 3D-шлеме. У всех желающих есть возможность сфотографироваться на фоне искусственного сугроба или эффектных горных склонов острова, - сообщила Наталья Пахолкова, представитель – сахалинской делегации.
Современные технологии дополненной реальности позволяют ознакомиться и с ходом строительства крупных спортивных объектов на Сахалине: новых горнолыжных трасс, биатлонного комплекса, а также гостиниц на «Горном воздухе». Все они в 2019 году примут участников Первых Зимних международных спортивных игр «Дети Азии».
Рассказывают в павильоне и о реализации крупных проектов в островной экономике. А уже на выходе из него все желающие могут увидеть Сахалин в прямом эфире - через необычную виртуальную дверь. Открыв ее, любой посетитель оказывается в Южно-Сахалинске на площади Победы или на территории областного краеведческого музея. Это дает возможности ознакомиться с историей региона, пообщаться с его жителями или получить собственный портрет от художника-шаржиста.
Одним из самых популярных и многолюдных сегодня стал и стенд области на рыбном рынке «Улицы Дальнего Востока». Если в прошлом году Сахалин удивлял гостей «деревом» из корюшки, то в этом поразил их воображение оригинальным арт-объектом – чашей «Рыба фугу». Макет экзотического обитателя морей разместили на огромном подносе. Эта рыба ядовита, тем не менее считается деликатесом в Японии, ее готовят по особому рецепту. В последние годы фугу часто попадается рыбакам в акватории острова Монерон.
- Это символ сразу трех культур – русской, японской и корейской, которые буквально переплетены в нашем регионе. Не секрет, что именно с гуманитарного сотрудничества начинается экономическое. Япония и Корея – два главных торговых партнера Сахалина, - рассказал губернатор области Олег Кожемяко посетившему сахалинский стенд Юрию Трутневу, вице-премьеру российского правительства – полномочному представителю Президента РФ в Дальневосточном федеральном округе.
- На Сахалине изучили рецепт ее правильного приготовления? – заинтересовался полпред.
- Мы пока ее ловим. А к следующему форуму обязательно научимся готовить, - ответил глава региона.
Здесь же, неподалеку от рыбного рынка состоялась и церемония открытия фестиваля «Улица Дальнего Востока». Ее неофициальным гимном стала песня от авторов из всех дальневосточных субъектов. Ее транслировали на большом экране, а по окончании видеоролика все его участники вышли на сцену. Еще одна выразительная особенность церемонии – групповой демонстрационный полет над акваторией бухты Аякс истребителей Су-35С. Заглушая ведущего, тяжелые сверхманевренные боевые машины выполнили фигуры высшего пилотажа.
- Уважаемые гости и участники форума! Дальний Восток – крупная часть России общей площадью около 6 миллионов квадратных километров. На этой территории разместились 9 субъектов. Здесь, на «Улице Дальнего Востока» мы хотим показать традиции, культуру и самобытность этих регионов, их перспективы, - обратился со сцены к участникам форума Юрий Трутнев.
Он отметил, что уже сегодня инвесторы заявили на Дальнем Востоке более 800 инвестиционных проектов на сумму свыше 3 триллионов рублей.
Сахалин рассчитывает заключить на полях III Восточного экономического форума более десяти соглашений. Среди них – документы о создании гостиницы с водным комплексом в окрестностях «Горного воздуха», корсаковского рыбного логистическо-перерабатывающего центра, индустриального парка в Южно-Сахалинске, о реализации проекта по обновлению подвижного состава для маршрутов дальнего следования и пригородного сообщения Сахалинской железной дороги.
В работе форума принимают участие Президент России Владимир Путин, а также первые лица Японии, Республики Корея, Монголии, представители ряда других государств.
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