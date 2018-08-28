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Пятница| 07 Сентября, 00:13 |
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На Сахалине начали разводить "Белого Великана" и "Советскую шиншиллу"
Уникальное для Сахалинской области производство в селе Первая Падь Корсаковского района создал глава крестьянско-фермерского хозяйства Владимир Сафронов, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Сахалинской области.
Сахалинец занимается фермерским хозяйством уже более 10 лет. Начинал с разведения сельскохозяйственной птицы и мелкого рогатого скота, а некоторое время назад, изучив опыт коллег из других российских регионов, решил открыть кролиководческую ферму.
– Составил бизнес-план и направил его в региональное министерство сельского хозяйства. Ведомство его одобрило, мне выделили грант в размере 6,4 миллиона рублей на создание семейной животноводческой фермы. Общая стоимость проекта, учитывая собственные вложения, составила около 11 миллионов рублей, – рассказывает Владимир Сафронов.
На возведение фермы ушло около года. В новом помещении установлено современное клеточное оборудование с автоматизированной системой кормления. Недавно фермер завёз первых «постояльцев» – 30 голов племенных кроликов породы «Белый Великан» и «Советская шиншилла». Животные успешно прошли карантин. Через месяц ожидается, что маточное стадо даст первое потомство.
- На сегодня эта рыночная ниша в Сахалинской области не занята при том, что мясо кроликов – ценный диетический продукт, блюда из него – вкусный и полезный деликатес для всех, кто следит за своим здоровьем и весом, в том числе и спортсменов. Кроме того, на крольчатину практически не бывает аллергических реакций, что важно для детского питания, – отмечает фермер.
Через год глава хозяйства уже рассчитывает выйти на полную проектную мощность – до 2 тысяч голов кроликов, что даст возможность производить более тонны диетического мяса в месяц. Ожидается, что в продажу на сахалинский рынок первая продукция поступит в конце 2019 года. В год при плановой мощности планируется выпускать больше 20 тонн мяса.
Напомним, в Сахалинской области растёт производство мяса – так, по итогам 2017 года произведено 8,5 тысячи тонн, из этого 51 процент приходится на свинину, 27 процентов - на мясо птицы и 21 процент - на говядину. Всего лишь около 1 процента – это продукция альтернативных видов животноводства. Чтобы увеличить объемы ее производства, на Сахалине введен пакет мер поддержки субъектов малого и среднего бизнеса в сельском хозяйстве.
- Мы ориентируем фермеров и владельцев подсобных хозяйств на разведение кроликов, птиц, пчёл, овец, специализированных пород крупного рогатого скота, к примеру, герефордов, - отметила первый заместитель министра сельского хозяйства Сахалинской области Тамара Муленкова. - Так, ведомством предусмотрена грантовая поддержка размером до 100 тысяч рублей для перевода личных подсобных хозяйств на альтернативные виды животноводства. Предоставляются гранты на развитие семейных животноводческих ферм и на поддержку начинающих фермеров.
Всего с 2013 года в Сахалинской области грантовую поддержку получили 79 фермеров. Из них 24 – на развитие семейных животноводческих ферм, 55 начинающих фермеров – на создание крестьянско-фермерского хозяйства.
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